СФУЖО провела круглий стіл "Віра і досвід на шляху в майбутнє"

Відбувся круглий стіл "Віра і досвід на шляху в майбутнє" в рамках Річних нарад Світової федерації українських жіночих організацій (СФУЖО).

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінку СФУЖО у Фейсбуці.

Для більш ефективної праці Світова управа СФУЖО прийняла рішення провести наради протягом двох днів 25 жовтня і 1 листопада у віртуальному режимі.

В ході круглого столу «Віра і досвід на шлях у майбутнє» було представлено основну інформацію про сучасний стан СФУЖО, обговорено актуальні питання майбутньої діяльності та вироблено рекомендації щодо ухвал Річних нарад СФУЖО 2020 р.

Як відомо, Світова федерація українських жіночих організацій (СФУЖО) — організація, утворена у 1948 році на Світовому Конгресі Українського Жіноцтва у Філадельфії з метою згуртувати українське жіноцтво по своїх організаціях, координувати їх працю, репрезентувати їх перед своїм громадянством і світом і вести працю в обороні українського народу.

З 1983 Екзекутива СФУЖО і журнал «Українка в світі» перенеслися з Америки до Канади.

Станом на кінець 2014 СФУЖО, з централею в місті Торонті в Канаді, об'єднує 27 організацій із 17 країн на чотирьох континентах. Складові організації СФУЖО працюють у громадських, релігійних, культурних, освітніх, еміграційних та гуманітарних напрямках.