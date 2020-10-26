На місцевих виборах в Україні працюють міжнародні спостерігачі з діаспори

За місцевими виборами в Україні, що пройшли 25 жовтня, спостерігали об'єднана місія Українського конґресового комітету Америки (УККА) та Світового конґресу українців (СКУ).

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Голос Америки.

За словами голови спостережної місії від Українського конґресового комітету Америки (УККА) Ріно Доменіко, він спостерігав за проведенням виборів в Україні починаючи з 1996 року. Але нинішнє голосування унікальне через пандемію коронавірусу у світі.

«Через ковід та проблеми з подорожами цього разу не маємо навіть і близько тієї кількості спостерігачів, як зазвичай», - розповідає Ріно. Якщо на попередніх виборах місія української діаспори була другою за чисельністю серед інших міжнародних місій в Україні, то нині вона – лише 5-а.

Український конґресовий комітет Америки, що об’єднав зусилля зі Світовим конґресом українців, спільно зареєстрували близько 30 спостерігачів із 6 країн. Причому більшість із них, каже Ріно, це ті, хто живе і працює тут, в Україні. Він і сам є громадянином США, але в Києві має бізнес і родину.

«Місцеві вибори, які проходять сьогодні в Україні, дійсно складніші, ніж будь-які попередні, як для України, так і для нашої місії спостереження”, - сказала головний спостерігач місії Світового конґресу українців Наталія Немилівська.

За її словами, “вибори відбуваються на тлі триваючої військової збройної агресії Російської Федерації на східних теренах України, залишається виклик нелегальної окупації й незаконної анексії Криму, вибори проходять за новим виборчим законодавством. Ще й на ці обставини наклався виклик, пов’язаний з епідемією коронавірусу, яка рівно ж вплинула на залучення міжнародних спостерігачів у день самих виборів”.

Як додала керівниця спостережної місії СКУ, незважаючи на ці складні обставини, група спостерігачів СКУ та УККА пройшла тренінг і спостерігає за виборами в різних регіонах України.

“Ми не залишаємось осторонь. Нашими діями долучаємось до захисту чесних та прозорих виборів в Україні», - наголосила Наталія Немилівська.

Свої попередні висновки про те, як пройшли місцеві вибори в Україні, обидві спостережні місії закордонних українців обіцяють оприлюднити 28 жовтня.

Фото: Укрінформ, Голос Америки