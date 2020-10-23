Глава МЗС Канади та Конґрес українців Канади обговорили підтримку України

Міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань провів віртуальну зустріч з представниками Конґресу українців Канади (КУК) для обговорення ключових питань, що мають важливе значення для українсько-канадської громади.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт КУК.

Делегація з понад 30 представників українських канадських організацій та лідерів громад на чолі з президентом КУК Олександрою Хичій обговорила з міністром підтримку Україні, санкційну політику Канади, двосторонні відносини в галузі оборони та безпеки та пріоритети програми розвитку Канади в Україні.

«Я дякую міністру Шампаню за участь та цікаву дискусію. Канада залишається одним із найближчих союзників України, а постійна підтримка Канади є ключовим для зусиль українців захищати свою країну від агресії Росії. Українців та канадців пов’язує фундаментальний принцип, згідно з яким усі народи мають невід’ємне право на самовизначення, право на свободу та мир. Наша громада пишається відданістю Канади підтримувати ці цінності та народ України», - заявила Хичій.

КУК представив міністру Шампаню інформаційний бюлетень про пріоритети укранської громади у відносинах з Канадою, який можна прочитати тут.

Фото: КУК