Боднар і спостерігачі СКУ та УККА обговорили місцеві вибори в Україні

Застурник міністра закордонних справ України Василь Боднар провів онлайн-зустріч з офіційними спостерігачами від Світового Конґресу Українців (СКУ) та Українського конґресового комітету Америки (УККА) на місцевих виборах 25 жовтня в Україні.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Управління закордонного українства МЗС України у Фейсбуці.

Учасники зустрічі обговорили важливість забезпечення чесних, прозорих та демократичних виборів відповідно до виборчого законодавства України.

Було наголошено, що місцеві вибори в Україні відбуватимуться за непростих умов російської агресії, загострення пандемії коронавірусу та актуалізації ризиків, пов'язаних з можливим російським впливом на український інформаційний простір з метою дестабілізації виборчого процесу в Україні.

За результатами роботи спостережної місії Світовий Конґрес Українців (СКУ) підготує звіт, з яким можна буде ознайомитися на сторінках СКУ та Управління закордонного українства МЗС України у Фейсбуці.

Як повідомляв Укрінформ, Світовий Конґрес Українців та Український конґресовий комітет Америки організували Міжнародну спостережну місію на чергові місцеві вибори 25 жовтня в Україні та провели на початку жовтня робочу зустріч із головою та членами Центральної виборчої комісії (ЦВК).

В СКУ та УККА також запросили волонтерів стати міжнародними спостерігачами.

Фото: Управління закордонного українства МЗС України/Facebook