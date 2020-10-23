Боднар і спостерігачі СКУ та УККА обговорили місцеві вибори в Україні
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Управління закордонного українства МЗС України у Фейсбуці.
Учасники зустрічі обговорили важливість забезпечення чесних, прозорих та демократичних виборів відповідно до виборчого законодавства України.
Було наголошено, що місцеві вибори в Україні відбуватимуться за непростих умов російської агресії, загострення пандемії коронавірусу та актуалізації ризиків, пов'язаних з можливим російським впливом на український інформаційний простір з метою дестабілізації виборчого процесу в Україні.
За результатами роботи спостережної місії Світовий Конґрес Українців (СКУ) підготує звіт, з яким можна буде ознайомитися на сторінках СКУ та Управління закордонного українства МЗС України у Фейсбуці.
Як повідомляв Укрінформ, Світовий Конґрес Українців та Український конґресовий комітет Америки організували Міжнародну спостережну місію на чергові місцеві вибори 25 жовтня в Україні та провели на початку жовтня робочу зустріч із головою та членами Центральної виборчої комісії (ЦВК).
В СКУ та УККА також запросили волонтерів стати міжнародними спостерігачами.
Фото: Управління закордонного українства МЗС України/Facebook