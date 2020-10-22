Обрано нового голову Конґресу українців Канади у Торонто

На щорічних зборах Конґресу українців Канади, відділ Торонто (КУК-Торонто), було обрано нового голову та раду директорів на 2020-2022 роки.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Фейсбук-сторінку КУК у Торонто.

Новообраним головою став Петро Штурин.

«Для мене велика честь і відповідальність очолювати таку організацію, як КУК-Торонто. Маючи майже 70 організацій-членів, ми об’єднані та раді співпрацювати на благо Канади та України», - наголосив він.

Петро Штурин також подякував делегатам та гостям за участь.

До складу ради директорів увійшли 27 представників від 66 організацій-членів КУК-Торонто.

Серед членів виконавчої ради: Петро Штурин (голова), Тарас Багрій (ексголова), Леся Бонк і Тарас Антоній (заступники голови), Марійка Стадник (заступник голови із зовнішніх зв’язків), Уляна Томіюк (заступник голови з фінансів), Енн Семотюк (заступник голови).