Обрано нового голову Конґресу українців Канади у Торонто
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Фейсбук-сторінку КУК у Торонто.
Новообраним головою став Петро Штурин.
«Для мене велика честь і відповідальність очолювати таку організацію, як КУК-Торонто. Маючи майже 70 організацій-членів, ми об’єднані та раді співпрацювати на благо Канади та України», - наголосив він.
Петро Штурин також подякував делегатам та гостям за участь.
До складу ради директорів увійшли 27 представників від 66 організацій-членів КУК-Торонто.
Серед членів виконавчої ради: Петро Штурин (голова), Тарас Багрій (ексголова), Леся Бонк і Тарас Антоній (заступники голови), Марійка Стадник (заступник голови із зовнішніх зв’язків), Уляна Томіюк (заступник голови з фінансів), Енн Семотюк (заступник голови).