Громаду Стамбула запрошують на зустріч з відомим в Україні стартапером

Українська громада в Стамбулі у суботу зустрінеться з Максимом Грантом, представником одного із найуспішніших українських стартапів - компанії TechUkraine, яка займається просуванням українського технологічного сектору за кордоном.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Фейсбуці Генконсульство України в Стамбулі, передає Укрінформ.

«Наразі у Стамбулі перебуває проєктний менеджер компанії TechUkraine Максим Грант, який відповідає за міжнародні проєкти, та готовий поділитися з українською громадою Стамбула власним професійним досвідом і провести низку ознайомчих сесій», - йдеться у повідомленні.

Зустріч пройде у суботу, 24 жовтня об 11.00 в приміщенні Української суботньої школи, що в європейській частині Стамбула.

Учасники зустрічі матимуть можливість обговорити проблеми та виклики, які постають перед українською громадою у Туреччині, визначити шляхи їх вирішення.

У ході зустрічі також відбудеться презентація платформи TechUkraine.

Зустріч відбудеться за адресою: Ataköy 7-8-9-10.Kısım Mah., Burhan Doğançay Caddesi, No.1 Bakırköy/Istanbul.

Портал TechUkraine — англомовна онлайн платформа, що створена для об'єднання актуальної інформації про технологічну сферу країни на одному майданчику, інструмент для промоції технологічного бренду країни в Україні та за кордоном. TechUkraine постала з Експортної стратегії України для наукомісткої та інноваційної продукції, що була ініційована Міністерством економічного розвитку та реалізована за підтримки фонду GIZ.

Фото: techukraine.org