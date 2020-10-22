Громаду Стамбула запрошують на зустріч з відомим в Україні стартапером
Про це повідомляє на своїй сторінці у Фейсбуці Генконсульство України в Стамбулі, передає Укрінформ.
«Наразі у Стамбулі перебуває проєктний менеджер компанії TechUkraine Максим Грант, який відповідає за міжнародні проєкти, та готовий поділитися з українською громадою Стамбула власним професійним досвідом і провести низку ознайомчих сесій», - йдеться у повідомленні.
Зустріч пройде у суботу, 24 жовтня об 11.00 в приміщенні Української суботньої школи, що в європейській частині Стамбула.
Учасники зустрічі матимуть можливість обговорити проблеми та виклики, які постають перед українською громадою у Туреччині, визначити шляхи їх вирішення.
У ході зустрічі також відбудеться презентація платформи TechUkraine.
Зустріч відбудеться за адресою: Ataköy 7-8-9-10.Kısım Mah., Burhan Doğançay Caddesi, No.1 Bakırköy/Istanbul.
Портал TechUkraine — англомовна онлайн платформа, що створена для об'єднання актуальної інформації про технологічну сферу країни на одному майданчику, інструмент для промоції технологічного бренду країни в Україні та за кордоном. TechUkraine постала з Експортної стратегії України для наукомісткої та інноваційної продукції, що була ініційована Міністерством економічного розвитку та реалізована за підтримки фонду GIZ.
Фото: techukraine.org