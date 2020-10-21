У Гамбурзі проходить фотовиставка "ETNOфотосесія" за участі дітей захисників України

У Генеральному консульстві України у Гамбурзі експонується фотовиставка "ETNOфотосесія" за участі дітей захисників України.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт українського дипвідомства.

У соціальному фотопроєкті, реалізованому весною 2018 року, взяли участь 20 дітей учасників Антитерористичної операції/Операції об'єднаних сил, які захищають Україну від ворожої навали Російської Федерації. На фотографія зображені діти українських воїнів в унікальному національному одязі, зібраному з різних куточків України.

За задумом авторів, "проєкт втілює красу, різнобарв'я, національну ідентичність та майбутнє нашої держави, тобто те, що з 2014 року боронять своєю кров'ю наші військові на сході України".

Раніше цю виставку вже експонували як в Україні (Львів, Одеса, Херсон, Київ), так і за її межами (Грузія, Польща, Велика Британія, Ірландія).

Робота над "ETNOфотосесією" тривала протягом двох місяців. Національні строї було надано з приватної колекції подружжя Роксолани та Олександра Гривулів. Ідея проєкту належить директору Благодійного фонду «Здійсни мрію» Уляні Флишко та дружині учасника Антитерористичної операції Наталії Воят.

"Оскільки публічні заходи на сьогодні дещо обмежені, побачити експозицію зможуть усі, хто завітає на консульський прийом до нашої дипломатичної установи", - йдеться у публікації.



Фото: Генконсульство України у Гамбурзі