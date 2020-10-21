Маленькі українці Туреччини посіли призові місця на міжнародному дитячому фестивалі

Маленькі українці Туреччини посіли призові місця на міжнародному дитячому фестивалі

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Укрінформ
Дитячі колективи українського народного танцю «Світанок» та колектив сучасного танцю «Соната» взяли участь у міжнародному дитячому фестивалі Gold Art Fest та посіли призові місця.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Середземноморське об'єднання українців у Фейсбуці

«Сьогодні перший та єдиний в Туреччині дитячий колектив українського народного танцю «Світанок» та колектив сучасного танцю «Соната» взяли участь у черговому міжнародному дитячому фестивалі GOLD ART FEST», - йдеться у дописі. 

Як зазначається, «Світанок» переміг в номінації народна хореографія, «Соната» посіла друге місце.

Цьогоріч на конкурс приїхали колективи з Молдови, Казахстану, різних областей України. Загалом у фестивалі взяли участь понад 200 учасників. 

Захід проводився за підтримки мерії міста Кемер та консульства України в місті Анталья. Консул України Емір Рустамов також взяв участь у фестивалі Gold Art Fest, що другий рік поспіль проходив в одному з готелей Кемеру. 

Консул України виступив перед учасниками заходу. Він високо оцінив рівень майстерності юних українських митців, привітав переможців та вручив спеціальний приз колективу "Вікторія" з міста Кропивницький.

Фото: Консульство України в Анталії/Facebook

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