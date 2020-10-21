Маленькі українці Туреччини посіли призові місця на міжнародному дитячому фестивалі
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Середземноморське об'єднання українців у Фейсбуці.
«Сьогодні перший та єдиний в Туреччині дитячий колектив українського народного танцю «Світанок» та колектив сучасного танцю «Соната» взяли участь у черговому міжнародному дитячому фестивалі GOLD ART FEST», - йдеться у дописі.
Як зазначається, «Світанок» переміг в номінації народна хореографія, «Соната» посіла друге місце.
Цьогоріч на конкурс приїхали колективи з Молдови, Казахстану, різних областей України. Загалом у фестивалі взяли участь понад 200 учасників.
Захід проводився за підтримки мерії міста Кемер та консульства України в місті Анталья. Консул України Емір Рустамов також взяв участь у фестивалі Gold Art Fest, що другий рік поспіль проходив в одному з готелей Кемеру.
Консул України виступив перед учасниками заходу. Він високо оцінив рівень майстерності юних українських митців, привітав переможців та вручив спеціальний приз колективу "Вікторія" з міста Кропивницький.
Фото: Консульство України в Анталії/Facebook