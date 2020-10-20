Українці в Індії розповіли про свою діяльність за 2019-й і 2020 роки

Українська громада в Індії представила звіт про свою діяльність протягом 2019-го і 2020 років.

Про це повідомила співзасновниця Асоціації українців в Індії Марина Акрам в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначається, у 2019 році Українська спільнота Індії вперше була представлена світовому українству на щорічних зборах СКУ (Берлін) та Асамблеї організованої МІОК та СФУЖО "Українка у світі" (Львів).

Громада українців Індії також представлена своїм деревом на Алеї українських діаспора у Києві.

Спільно з Посольством України у Делі були проведені концерт українки-художниці і танцюристки Еліни Абакарової-Нісчал, майстер-клас з писанкарства. Також громада брала активну участь у виборах президента українок Індії у якості членів виборчої комісії та підтримувала Посольство України в Індії у підготовці дипломатичного благодійного ярмарку.

Також громадою в Індії було ініційовано флешмоб "Світ навколо вишиванки", який підтримали в Австралії, Дубаї, Абу-Дабі, Перу, Малайзії, Канаді, Данії та Україні.

Крмі того, вперше в історії Індії українці започаткували створення недержавної, неприбуткової, нефінансової організації - Асоціації українців в Індії «Світанок». Однак, як зазначила Акрам, наразі процес реєстрації ще не закінчено.

«Наша спільнота у Індії не дуже велика і молода, - всього кілька років, як ми почали гуртуватися. До нашого посольства у м. Делі також відносяться Шрі Ланка, Бангладеш, Непал та Мальдіви, і (з інформації взятої з різних джерел) нас, українок, десь біля півтори сотні на всі ці країни - не рахуючи дітей від шлюбів», - зауважила Марина Акрам.

У 2020 році вперше у Посольстві Індії завдяки спільним зусиллям співробітників дипустанови та представників української громади країні відбулося свято Маланки.

Під час пандемії українці Індії дистанційно допомагали спільно з Посольством України застряглим українським туристам. «Хтось - інформаційно, хтось надав житло, хтось - організував безкоштовну їжу (у Гоа), я допомагала також оформляти візи тим з туристів, у кого не було можливості обробити документи належним чином та в кого був заслабкий інтернет для завантаження документів на продовження візи», - розповіла Акрам.

Також українці Індії створили і випустили у світ нові українські пісні: до Дня вишиванки – «Мамин оберіг» та «Калинонька», яка посіла друге місце серед глядацьких симпатій на Міжнародному Фестивалі Української Культури (Барселона).

Зокрема Марина Акрам, як представниця українців у Індії, відвідала бієнале від МІОК «Українська мова у світі: відступ чи поступ?» та брала участь у конференціях СКУ за участі українців - голів спільнот Південної півкулі під керуванням Наталії Пошивайло-Таулер та у конференції СФУЖО.

Крім цього, до Дня Конституції Акрам брала участь як представниця українців з Індії у створенні вітальних відеороликів.

Громада в Індії провела зустріч та святкування Дня Українського Прапора та Дня Незалежності України.

Також в Індії провели онлайн фестиваль українського борщу.

Нещодавно вперше вийшла збірка віршів українською мовою «У полоні життя» Марини Акрам. Планується переклад деяких творів англійською мовою та друк вже двомовної збірки.



Фото: Марина Акрам/Facebook