Українське посольство в Празі долучилося до висадження дерев на Алеї порозуміння

Посольство України в Празі доєдналося до ініціативи міністра закордонних справ Чехії Томаша Петршічека та його дружини Іви Петршічкової щодо висадження Алеї порозуміння вздовж старої дороги між населеними пунктами Хинє і Єнеч біля Праги.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт українського дипвідомства.

Як зазначається, до проєкту приєдналося 60 акредитованих у Чехії посольств, Міністерство закордонних справ Чехії, місцеві громади та фонд Nadace partnerství.

З огляду на актуальні епідеміологічні обмеження представники дипломатичних місій не мали можливості взяти особисту участь у висадці дерева, проте дерева, придбання яких було профінансовано посольствами, висадили в суботу, 18 жовтня, члени фонду Nadace partnerství в співпраці з міністром Петршічеком.

Фото: Embassy of Ukraine in Prague / Velvyslanectví Ukrajiny v Praze/ Facebook