У Бухаресті вшанували пам`ять українських письменників

У Бухаресті вшанували пам`ять українських письменників

Укрінформ
Бухарестська філія Спілки українців Румунії (СУР) організувала захід із вшанування пам’яті бухарестських українських письменників під назвою "Я на сторожі коло їх поставлю слово".

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінку СУР у Фейсбуці

Члени Бухарестської філії поклали квіти до могили українського письменника Степана Ткачука, першого голови Союзу українців Румунії. Продовжився вшанувальний захід у приміщенні сурівської філії, де отець Корнелій Ірод відслужив поминальну панахиду за українськими письменниками та культурними діячами, а голова Бухарестської філії СУР, письменник Михайло Трайста відзначив їхню роль у розвитку української літератури та культури.

Також у поминальному заході взяи участь члени та симпатизанти Бухарестської філії СУР, письменники, журналісти і, звичайно, родичі та знайомі покійних письменників і культурних діячів.

Фото: Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії/Facebook

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