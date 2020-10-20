У Бухаресті вшанували пам`ять українських письменників

Бухарестська філія Спілки українців Румунії (СУР) організувала захід із вшанування пам’яті бухарестських українських письменників під назвою "Я на сторожі коло їх поставлю слово".

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінку СУР у Фейсбуці.

Члени Бухарестської філії поклали квіти до могили українського письменника Степана Ткачука, першого голови Союзу українців Румунії. Продовжився вшанувальний захід у приміщенні сурівської філії, де отець Корнелій Ірод відслужив поминальну панахиду за українськими письменниками та культурними діячами, а голова Бухарестської філії СУР, письменник Михайло Трайста відзначив їхню роль у розвитку української літератури та культури.

Також у поминальному заході взяи участь члени та симпатизанти Бухарестської філії СУР, письменники, журналісти і, звичайно, родичі та знайомі покійних письменників і культурних діячів.

Фото: Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії/Facebook