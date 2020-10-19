Українці Західної Європи взяли участь у традиційній прощі до Люрду

Українці, що проживають на території Західної Європи, взяли участь у традиційній прощі до найбільшого паломницького центру Франції – Люрду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інформаційний ресурс Української греко-католицької церкви.

Незважаючи на пандемію COVID-19, паломники прибули 16 жовтня до Люрду з різних куточків Франції та Іспанії хоч і в значно меншій кількості.

Зазначається, що першими прибули прочани з Парижа та Ліона, які впродовж дня також молилися на Божественних Літургіях, що їх провадили о. Любомир Филипчак для прочан з Парижа та о. Андрій Морквас для тих, хто прибув з Ліона.

Згодом, о 17:00 годині офіційно проща розпочалася Вечірньою у храмі Успіння Пресвятої Богородиці.

О 21:00 українці Західної Європи, взяли участь у процесії Вервиці у Марійському санктуарії Люрду, під час якої розважання та молитви також були зачитані українською мовою.

Другий день прощі розпочався з Утрені у храмі Успіння Пресвятої Богородиці після чого прочани мали можливість пройти Хресну дорогу.

О 14-тій годині у храмі Святої Бернадетти прочани зібралися за спільну Божественну Літургію. На початку Літургії ректор санктуарію монсеньйор Олів’є Рібадо Дюма привітав паломників і зазначив, що санктуарій – це місце, що належить кожному і кожній, хто приїжджає до Люрду до Богородиці, яка 162 роки тому, в часі своїх об’явлень, дарувала Бернадетті, а через неї і всім іншим, свою посмішку.

Богослужіння очолив владика Гліб Лончина, апостольський адміністратор єпархії святого Володимира Великого в Парижі. Разом з владикою співслужило 13 священників з Франції та Іспанії. Божественну Літургію супроводжував співом хор, що прибув з Валенсії (Іспанія).

Опісля богослужіння та спільної фотографії перед базилікою, о 17:30 перед українським відбувся Молебень до Богородиці.

О 21:00 прочани мали нагоду взяти участь у міжнародній процесії вервиці. Серед намірень вервиці було прохання про мир та спокій в Україні зокрема. А вкінці молитви, єпископ Тарбу, що також брав участь у процесії, у своєму слові запевнив, що у молитвах у Люрді завжди пам’ятають і про Україну.

В останній день прощі, о 8 ранку у Гроті – місці, де Богородиця об’явилася дівчині Бернадетті, відбулася Божественна Літургія.

Богослужіння очолив владика Гліб Лончина, а співслужило разом з ним восьмеро священників з Франції та Іспанії.

Врешті, після Літургії, адміністратор української церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Люрді та генеральний вікарій єпархії святого Володимира Великого в Парижі о. Михайло Романюк подякував прочанам за участь у спільній молитві: «Дорогі брати і сестри, ви від’їжджаєте, але залишаєтеся в наших молитвах і ваші намірення залишаються і у Пресвятої Богородиці, і у нашій церкві в Люрді. Нехай Бог благословить всіх вас, щоб ви поверталися додому в великій радості».

Проща відбувалася за дотриманням усіх необхідних карантинних заходів, запроваджених французьким урядом, зазначається у повідомленні.

Фото: news.ugcc.ua