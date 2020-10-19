У США помер легендарний українець, лікар та меценат Юрій Лукіян Сас–Подлуський

У США помер доктор медицини Юрій Лукіян Сас–Подлуський – меценат Українського Національного Музею в Чикаго.

Як передає Укрінформ, про це повідомила кураторка музею Марія Климчак у Фейсбуці.

«У Чикаго відійшов у вічність великий українець, меценат-музейник доктор Юрій Сас-Подлуський... Він надавав допомогу усім, лікував і викладав, тримаючи руку на пульсі історії: колекціонував, вивчав, записував, щоб усе передати музеєві, як частину збереженої ним історії та культури України. Про таких як він, кажуть даровані Богом, бо народжуються один раз на століття», - написала Климчак.

Як повідомлялося, Юрій Лукіян Сас–Подлуський – меценат Українського Національного Музею в Чикаго, почесний президент американського нумізматичного товариства, Військовий значковий Українського вільного козацтва, Генеральний осавул відділу нумізматики і козацької геральдики Генеральної управи українського вільного козацтва, член різних лікарських товариств.

Народився в Перемишлі, вихований в шляхетній українській родині, розмовляв вільно п’ятьма мовами.

Початкову освіту отримав в домашній школі, закінчив гімназію в Перемишлі, медичні студії розпочав у Гданську, закінчив у Мюнхені. На початку 50-х років він із дружиною і маленьким сином виїхали до Америки. Його знають в науковому світі, адже він особисто брав участь у міжнародних наукових лікарських конференціях та конгресах, підготував багато фахівців, будучи викладачем в медичному університеті у Чикаго.

Працював багато років радіологом, активно співпрацював з усіма лікарями Українського Лікарського товариства в Чикаго та Світової Федерації лікарських товариств. Зібрав паралельно велику колекцію чорнобильських нагород та відзнак.

Витрачаючи власні кошти, Юрій Лукіян Сас–Подлуський викуповував на різних аукціонах українські історичні пам’ятки. Зокрема – реліквії митрополита Андрея Шептицького, і передав на зберігання до Українського Національного Музею у Чикаго.

Фото: ukrainianchi.com