Українські організації півночі ФРН розповіли про діяльність на тлі пандемії

Представники українських організацій півночі ФРН зібралися у Генеральному консульстві України у Гамбурзі для зустрічі з новопризначеним керівником установи Іриною Тибінкою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті українського диппредставництва.

«Приємно відзначити, що затишшя у публічній сфері, зумовлене пандемією, не змусило більшість з українських організацій Півночі Німеччини призупинити свою діяльність, а навіть більше – сприяло відкриттю ними нових горизонтів», - зазначили у Генконсульстві України.

Так, Українська спілка Нижньої Саксонії з Ганновера зуміла перенести свої активності в онлайн-простір, відкривши цілу низку інтернет-курсів і воркшопів для місцевої української громади.

Дві з найстаріших організацій регіону – нижньосаксонська «Вільна Україна Брауншвайг» та Німецько-українське товариство з Кіля продовжили свою волонтерсько-гуманітарну роботу, адресно допомагаючи українським лікарням і школам.

Посилила свої позиції Організація українців Півночі ФРН, завдяки якій уже 20 років у Гамбурзі діє Українська школа вихідного дня. Вона, а також Німецько-українське культурне товариство, спілка «Файне Україне» поставили своєю метою не лише об’єднання українців Гамбурга та збереження їхньої національно-культурної самоідентифікації, але й розширення присутності української культури у регіоні, представлення України креативною, сучасною європейською державою, йдеться у повідомленні.

«По суті, саме така мета стоїть в основі усіх ініціатив, що лунали від кожного з учасників зустрічі. І саме у цій благородній та гідній всілякого заохочення площині Генеральне консульство готове у межах своїх компетенцій підтримати нові проєкти. Було домовлено, що першим таким кроком стане акумуляція на сайті дипустанови як інформації про всі організації українців півночі Німеччини, так і розповідь про найцікавіші проєкти та ініціативи, реалізовані ними», - наголосили в українському диппредставництві.



Фото: Facebook/Generalkonsulat der Ukraine in Hamburg