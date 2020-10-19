СКУ вітає Евгена Чолія з призначенням почесним консулом України у Монреалі

Світовий Конґрес Українців (СКУ) вітає свого колишнього президента Евгена Чолія з призначенням почесним консулом України у Монреалі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті СКУ.

«Світовий Конґрес Українців вітає свого колишнього президента Евгена Чолія з призначенням почесним консулом України у Монреалі та бажає йому успіхів на цій високій посаді. Це призначення є закономірним виявом оцінки його великої праці в підтримці України», - заявив президент СКУ Павло Ґрод.

Як зазначається, угоду про виконання обов’язків почесного консула Евген Чолій підписав 16 жовтня. Відтепер, вперше в історії, Україна започатковує свою дипломатичну присутність у провінції Квебек, на яку буде поширюватися консульська округа новопризначеного почесного консула, наголосили в СКУ.

«Це для мене честь та обов’язок виконувати функції почесного консула, просуваючи інтереси України в Канаді та сприяючи розвитку торговельних, економічних, культурних та наукових зв’язків між цими країнами», - заявив Чолій.

Евген Чолій народився у 1959 році в Монреалі, Канада. Канадський правник українського походження. Президент Світового конґресу українців (2008—2018). Доктор Honoris causa Національного університету «Львівська політехніка» (2016). Президент ГО «Україна-2050».

У 2008-2018 рр. Евген Чолій очолював СКУ, а в 1998-2004 рр. - Конґрес Українців Канади. Евген Чолій є почесним доктором Національного університету «Львівська політехніка» та Національного університету «Києво Могилянська академія». Від 2012 р. його щорічно включають до довідника «Найкращі юристи у Канаді».

