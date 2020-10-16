В Угорщині створили перший український церковний хор

При парафії Покрови Богородиці Української греко-католицької церкви (УГКЦ) в Будапешті створили «Благовіст» - перший український церковний хор на території Угорщини.

Про це повідомляється на сторінці Української церкви в Угорщині в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Духовний наставник української громади в Будапешті отець Дамян Габорій зауважив: «Ми довгий час йшли до цієї цілі, щоб створити хор». Він розповів, що на початку творення парафії бракувало осіб для хору, потім довгий період шукали диригента. За таку важку, але важливу справу професійно взялася Вікторія Рудник.

Отець Дамян додав, що у колектива попереду ще багато роботи. «Наша парафія знаходиться в центрі угорської столиці на туристичній вулиці Ваці. Тому з хором ми ставимо дві основні цілі: прикрасити нашу недільну літургію та щонеділі презентувати українську культуру різним національностям, адже під час нашого богослужіння до храму заходить багато іноземних туристів та самих угорців» - розповів о. Дамян.

Як зазначається, перша репетиція мішаного церковного хору відбулася 11 жовтня. Надалі репетиції проходитимуть щонеділі о 10:00.

О.Дамян раніше розповідав, що з хором планується вивчити чимало професійних творів українських композитоів, які писали літургії. «В Україні ми маємо і київські напіви, і галицькі, закарпатські. Наша українська літургія багата на різні співи, тому ми маємо навчитися їх», - зазначив священник. Він зауважив, що в парафії є представники різних регіонів України, тому, на думку о.Дамяна, «їм особливо важливо почути такий спів, який вони чули десь в дитинстві, в своїй церкві, перебуваючи ще в Україні».

Українська церковна громада Будапешту отримала назву парафія Покрови Богородиці 21 вересня 2016 року з благословення голови Пасторально-міграційного відділу УГКЦ владики Йосифа Міляна та митрополита Угорської греко-католицької церкви владики Филипа Кочіша, розповідається на сторінці Української церкви в Угорщині в Фейсбуці.

З вересня 2016 року отець Дамян Габорій знаходиться з родиною на постійній духовій місії в Угорщини.

Із травня 2017 року по сьогодні церковна громада молиться в римо-католицького храмі св.Михаїла в центрі угорської столиці.

У вересні 2018 року створюються церковна Рідна школа, яка наразі налічує 40 дітей, католицька скаутська організація, яка входить до Української асоціації Федерації скаутів Європи (перша спільнота в українській діаспорі) та Український центр кардинала Гузара (Школа щасливого подружжя, Школа лідерства, Школа християнського життя святої Марії).

30 вересня 2018 року було відзначено десяту річницю української греко-католицької громади в Угорщині.

У серпні 2019 року виходить перший християнський часопис «Благовіст», призначений для українців в Угорщині.

В серпні 2020 року створюється Фундація УГКЦ в Угорщині.

Як зауважується, кожного літа парафія провадить літній табір «Веселі канікули з Богом», організовує фестиваль Духовної пісні та Різдвяний фестиваль, проводить Різдвяні і Великопосні реколекції та прощі по паломницьких місцях.

Фото: Українська Церква в Угорщині / Ukrán Egyház Magyarországon/Фейсбук