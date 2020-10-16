Українська школа імені Лесі Українки в Неаполі отримала нові підручники

Генеральне консульство України в Неаполі на цьому тижні передало підручники до української школи імені Лесі Українки в Неаполі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці генконсульства в Фейсбуці.

«Дякуємо щиро колегам з МЗС та посольства України в Італії за допомогу у перевезенні книг з Києва до Неаполя, а також настоятелю Української греко-католицької церкви громади УГКЦ в Неаполі отцю Тарасу та всьому педагогічному колективу школи, які на волонтерських засадах організовують навчання маленьких українців», - зазначили в генконсульстві.

В закордонній дипломатичній установі зауважили: «будемо й надалі співпрацювати зі школою в Неаполі та з іншими українськими навчальними закладами півдня Італії».

У свою чергу, правління Асоціації українських жінок в Італії та педколектив Української закордонної школи імені Лесі Українки висловили подяку першому заступнику голови Товариства зв'язків з українцями за межами України «Україна-Світ» Аллі Кендзері, «яка в рамках співпраці з Світовою федерацією українських жіночих організацій отримала в МОН підручники та передала до Неаполя».

В асоціації та школі також подякували генеральному консулу України в Неаполі Максиму Коваленку та настоятелю Української греко-католицької церкви громади УГКЦ в Неаполі отцю Тарасу за допомогу в отриманні підручників.

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Як повідомлялося, торік у вересні Асоціація українських жінок в Італії (Associazione Donne ucraine in Italia) відзначила 15-ліття від заснування, а українська школа імені Лесі Українки - «перша українська школа в Італії» - 15-ту річницю свого відкриття.

Фото: Генеральне консульство України в Неаполі/Фейсбук