Українка популяризує національну кухню в США

Хмельничанка Олеся Михайленко відкрила свою кейтерингову компанію в Коннектикуті та працює над тим, аби вареники, голубці та інші страви української кухні стали добре відомими в Сполучених Штатах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється в сюжеті Голосу Америки.

Михайленко зробила ставку в своєму бізнесі на українську кухню з метою зробити вареники, борщ, деруни та голубці популярними й серед американців, адже зазвичай вони мають дуже опосередковане розуміння української кухні і часто відносять ці страви до кухні польської чи російської.

Серед постійних клієнтів Михайленко - Артур Петревич. Він народився у Білорусі, проте зовсім маленьким хлопчиком разом із батьками емігрував до Сполучених Штатів. Цього разу хлопець замовив традиційне частування на день народження своєї дівчини.

«Вона американка, але так само любить різні культури. Вона дуже любить солодке. До того ж, зараз тренд – більше домашньої натуральної їжі. Це все натуральне», - зауважив Петревич. Він додав, що коли відкриваєш упаковку - вдихаєш аромат цієї їжі, і це не можна порівняти із закупками в магазині.

Михайленко приїхала до США 4 роки тому. З однією валізою вирішила самотужки випробовувати долю за океаном. Розповідає, що з дитинства любила куховарити, а перший кулінарний досвід отримала в 8 років.

Але її батьки пристрасті доньки до приготування їжі як професії не поділяли. Опинившись у США, жінка зрозуміла, що це її шанс нарешті опанувати улюблену справу та розпочати власний бізнес.

Першим кроком стало отримання профільної освіти. Талановиту та працелюбну студентку одразу помітили. Їй вдалося пройти відбір та потрапити на стажування одразу до двох фешенебельних ресторанів Нью-Йорка, які мають одну та три мішленівські зірки.

«Щотижня у нас було завдання: шефи готують страву від себе. Я вирішила, що хочу познайомити людей, які працюють там, з українською кухнею, і кожного тижня я щось готувала. Коли приготувала котлету по-київськи та «шубу», в них просто вибухнув мозок від цих смаків і вигляду», - розповідає Михайленко.

Після такої реакції жінка зрозуміла, що її головна місія в США – популяризувати українську кухню. Навчання та стажування дозволило їй отримати знання не лише з приготування страв, а й з розвитку ресторанного бізнесу.

Зараз вона працює над запуском мережі кулінарій з українськими наїдками. Наступний в черзі – повноцінний ресторан.

Наразі Михайленко шукає приміщення. «Хотілося, щоб це було просто, швидко, щоб люди могли забігти на ходу, аби взяти з собою щось на вечерю, ланч або дітям. Це моя мета – щоб якомога більше людей могли дозволити собі це», - зауважила українка.

Як розповідається, постійна клієнтка Михайленко Оксана каже, що дуже любить українську кухню і жаліється, що найближчий український ресторан лише в Нью-Йорку. Тому з нетерпінням чекає, коли Михайленко відкриє свої заклади.

Відео: Голос Америки