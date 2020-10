Роботи українських мисткинь з Північної Македонії представили на виставці в Скоп’є

В Музеї македонської визвольної боротьби у Скоп'є 13 жовтня відбулось офіційне відкриття виставки робіт українських мисткинь, які проживають в Північній Македонії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці посольства України в Північній Македонії в Фейсбуці.

Унікальну виставку, присвячену доробкам українських майстринь, з метою популяризації українських традицій та культури ініціювали посольство України спільно з громадою українців імені Лесі Українки за сприяння Музею македонської визвольної боротьби.

Посол Наталія Задорожнюк у своїй вітальній промові відзначила, що дата відкриття цієї виставки є дуже символічною, напередодні визначного державного свята України - Покрови Пресвятої Богородиці.

«Свято Покрови Божої матері в Україні – це також і День українського козацтва, і День захисників України. Разом з усією української громадою ми просимо про заступництво і охорону дружніх народів України і Північної Македонії», - наголосила посол.

Задорожнюк висловила щирі слова вдячності присутнім військовим з українського контингенту КФОР та вручила їм знаковий подарунок – янголів-охоронців, які охоронятимуть мужніх захисників.

Посол також подякувала директорці музею Даніелі Ніколовій за можливість проведення виставки та вручила цінний подарунок – годинник з національним петриківським розписом на згадку про українські традиції.

В посольстві подякували талановитим авторкам Сніжані Мельник, Наталії Будлянській, Мар’яні Велковській, Тетяні Урбанович, Ользі Побережній за презентацію української культури, українського духу.

Як зазначається, з роботами майстринь можна буде ознайомитися у музеї протягом наступного тижня.

Зауважується, що виставка стала можливою завдяки дотриманню усіх норм протидії поширенню COVID-19 та відбувалася у повній безпеці для відвідувачів.

Фото: Embassy of Ukraine in the Republic of North Macedonia/Фейсбук