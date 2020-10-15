У Ризі біля пам’ятника Шевченку урочисто відзначили День захисника України

Громадські активісти та дипломати посольства України в Латвії відзначили День захисника України та вшанували пам'ять полеглих воїнів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Захід біля пам’ятника Т.Г. Шевченку в центрі Ризі почався з хвилини мовчання на вшанування пам’яті героїв України загиблих за її незалежність, в тому числі внаслідок російської агресії. Потім священник Парафії УГКЦ у Ризі о. Роман Сапужак відслужив молебень.

До присутніх з промовою звернувся посол України в Латвії Олександр Міщенко. Він нагадав про героїзм і самовідданість українських воїнів, які ціною життя захищають Україну від російської агресії.

Міщенко закликав членів української громади Латвії й надалі тримати міцну позицію щодо підтримки територіальної цілісності України та засудження Росії як країни-агресора.

Дипломат також нагадав про неприпустимість відвідання тими, хто вважає себе членом української діаспори, заходів російських дипломатичних представництв, в першу чергу з нагоди свят збройних сил країни-агресора, які вбивають українців на сході нашої держави. Звісно, подібні дії заслуговують одностайного засудження.

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Після покладання квітів керівник латвійського Товариства підтримки України/Ukrainas atbalsta biedriba Тетяна Лазда запросила присутніх прочитати класичні та сучасні вірші, присвячені захисникам України.

Попри негоду, відзначити День захисника України та вшанувати пам'ять полеглих воїнів зібралося близько 20 осіб. Для зручності був встановлений звукопідсилювач. Учасники розходилися з заходу під звуки українського військового маршу.

Фото: Олег Кудрін