Українська волонтерка з Неаполя балотується до Львівської міської ради

Колишня жителька Неаполя Уляна Кузик балотується до Львівської міської ради.

Як передає Укрінформ, про це для Української газети в Італії написала журналістка з Рима Маріанна Сороневич.

Розповідається, що Кузик 17 років жила в Італії. Коли в Україні розпочалася Революція Гідності, а згодом і війна, дівчина зайнялася волонтерською роботою, створивши в Неаполі волонтерську групу «Допоможемо нашим захисникам разом».

Волонтери збирали та відправляли на схід України допомогу, зокрема бронежилети, тепловізори, одяг, медикаменти та продукти харчування бійцям в зоні АТО.

Дедалі частіше Кузик почала приїжджати в Україну. «Я добре вивчила соціальну сферу, адже це одна з найважливіших сфер життя суспільства, в якій реалізуються соціальні інтереси всіх верств населення, відносини суспільства і особи, умови праці й побуту, здоров’я, відпочинку» – ділиться волонтерка.

Повернувшись в Україну, дівчина створила організацію «Благодійний фонд “Уляни Кузик”», стала начальником управління постачання ДУК ПС.

Фонд зайнявся допомогою сім’ям військових – пораненим ветеранам та їхнім дітям. Потім почали допомагати й інших категоріям – соціально незахищеним, людям з інвалідністю, пенсіонерам.

Пізніше, разом із однодумцями Кузик виносила ідею соціального кафе «Базилік», в якому могли би працювати ветерани АТО/ООС і люди з обмеженими можливостями. Виручені кошти планують віддавати на благочинність. Відкриття закладу очікується уже найближчим часом.

Читайте також: Український підприємець з Італії балотується в мери міста на Львівщині

Волонтерка жартує, що після повернення в Україну їй довелось навчитись і бухгалтерській, і будівельній, і юридичній справі. А нещодавно наважилась на ще один напрямок – спробує стати депутаткою та допомогти людям реалізувати місцеві проекти, користуючись власним досвідом. Наразі Кузик балотується до Львівської міської ради від партії «Громадянська позиція» на місцевих виборах, що пройдуть 25 жовтня.

Фото: gazetaukrainska.com