Освітяни діаспори розпочинають серію навчальних вебінарів для педагогів українських шкіл закордону

Спілка українських освітян діаспори (СУОД) запрошує до участі в серії навчальних вебінарів на тему: «Підвищення професійних компетентностей учителя української школи за кордоном», перший з яких відбудеться 18 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці події в Фейсбуці.

«Шановні колеги! Ми маємо для вас чудову новину, на яку педагоги українського закордоння чекали 30 років. Після двох років дослідницької діяльності Спілка українських освітян діаспори переходить у своїй роботі на якісно нову орбіту і розпочинає просвітницьку місію. Що має знати і вміти вчитель в українській школі за кордоном, щоб кваліфіковано навчити мови кожну дитину? Ми торуємо шлях і запрошуємо на серію навчальних вебінарів "Підвищення професійних компетентностей учителя української школи за кордоном"», - йдеться в анонсі.

Як зазначається, для першого вебінару було взято тему, яка є «наріжним каменем освітянства за кордоном: "Викладання української як іноземної та української як успадкованої дітям"».

Онлайн-захід розпочнеться о 17:00 за Києвом.

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Фото: Укрінформ; Спілка Українських Освітян Діаспори/Фейсбук