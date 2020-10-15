Освітяни діаспори розпочинають серію навчальних вебінарів для педагогів українських шкіл закордону
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці події в Фейсбуці.
«Шановні колеги! Ми маємо для вас чудову новину, на яку педагоги українського закордоння чекали 30 років. Після двох років дослідницької діяльності Спілка українських освітян діаспори переходить у своїй роботі на якісно нову орбіту і розпочинає просвітницьку місію. Що має знати і вміти вчитель в українській школі за кордоном, щоб кваліфіковано навчити мови кожну дитину? Ми торуємо шлях і запрошуємо на серію навчальних вебінарів "Підвищення професійних компетентностей учителя української школи за кордоном"», - йдеться в анонсі.
Як зазначається, для першого вебінару було взято тему, яка є «наріжним каменем освітянства за кордоном: "Викладання української як іноземної та української як успадкованої дітям"».
Онлайн-захід розпочнеться о 17:00 за Києвом.
Фото: Укрінформ; Спілка Українських Освітян Діаспори/Фейсбук