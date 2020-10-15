Освітяни діаспори розпочинають серію навчальних вебінарів для педагогів українських шкіл закордону

Освітяни діаспори розпочинають серію навчальних вебінарів для педагогів українських шкіл закордону

Укрінформ
Спілка українських освітян діаспори (СУОД) запрошує до участі в серії навчальних вебінарів на тему: «Підвищення професійних компетентностей учителя української школи за кордоном», перший з яких відбудеться 18 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці події в Фейсбуці.

«Шановні колеги! Ми маємо для вас чудову новину, на яку педагоги українського закордоння чекали 30 років. Після двох років дослідницької діяльності Спілка українських освітян діаспори переходить у своїй роботі на якісно нову орбіту і розпочинає просвітницьку місію. Що має знати і вміти вчитель в українській школі за кордоном, щоб кваліфіковано навчити мови кожну дитину? Ми торуємо шлях і запрошуємо на серію навчальних вебінарів "Підвищення професійних компетентностей учителя української школи за кордоном"», - йдеться в анонсі.

Як зазначається, для першого вебінару було взято тему, яка є «наріжним каменем освітянства за кордоном: "Викладання української як іноземної та української як успадкованої дітям"».

Онлайн-захід розпочнеться о 17:00 за Києвом.

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Фото: Укрінформ; Спілка Українських Освітян Діаспори/Фейсбук

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