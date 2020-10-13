Українців запрошують на онлайн-лекцію про роль сучасної діаспори в ЄС для України

Український публіцист Віталій Портніков проведе 20 жовтня онлайн-лекцію на тему «Роль сучасної української діаспори ЄС у суспільно-політичному житті України».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці події в Фейсбуці.

Захід розпочнеться о 16:00. Тривалість лекції та сесії для запитань і відповідей – по 45 хв.

Организатор заходу Фундація «Українці в Нідерландах» запрошує усіх бажаючих приєднуватись.

До лекції можна буде долучитися, попередньо зареєструвавшись тут.

Зареєстровані учасники отримають Zoom-посилання для долучення за кілька годин до початку лекції.

Віталій Портников — український публіцист, письменник і журналіст. Оглядач Радіо Свобода і постійний автор аналітичних статей в українських і російських виданнях на політичну та історичну тематику. Член Українського ПЕН.