У Ризі відбудеться захід до Дня захисника України

Посольство України в Латвії запрошує українську громаду приєднатися 14 жовтня до відзначення Дня захисника України, Покрови Пресвятої Богородиці та Дня українського козацтва.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці диппредставництва в Фейсбуці.

Зазначається, що з ініціативою проведення пам’ятного заходу біля пам’ятника Т.Шевченку (м.Рига, парк Кронвальда) виступило Товариство підтримки України на чолі з Тетяною Лаздою.

«У зв’язку з цим, посольство звертається з проханням до українців Латвії зібратися біля пам’ятника Т.Шевченку 14 жовтня 2020 р. о 15:00 і спільно вшанувати воїнів України, які ціною власного життя і здоров’я захищають нашу країну від російської агресії», - йдеться у дописі.

У рамках заходу священник парафії УГКЦ у Ризі о. Роман Сапужак проведе спільну молитву.

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