У Нідерландах на мистецькому аукціоні зібрали кошти на підтримку українських шкіл

В Нідерландах закінчився перший благодійний мистецький аукціон на підтримку місцевих українських шкіл, в рамках якого зібрали 590 євро.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на Фейсбук-сторінку Фундації «Українці в Нідерландах».

«Зібрані кошти 590 євро підуть на підтримку п'яти українських шкіл в Нідерландах, а саме часткову оплату оренди приміщень та необхідні матеріали для шкіл та шкільних бібліотек», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Фундація «Українці в Нідерландах» за ініціативи української художниці Ганни Капрош організувала в липні перший благодійний мистецький онлайн-аукціон на підтримку українських шкіл в королівстві.

У рамках заходу, що об’єднав українських та нідерландських митців, художники виставляли свої роботи. Перший аукціонний лот був проданий за 60 євро.

Як повідомлялося, в Нідерландах працюють українська школа «Джерело» в місті Амстердам, українські школи в містах Утрехт та Ґронінґен, українська школа «Дзвіночок» в місті Роттердам, а також український культурний центр «Вулик» у місті Ейндговен.

Усі вони наразі потребують фінансової підтримки.

Фото: зі сторінки Українці в Нідерландах-Oekraïners in Nederland в Фейсбуці