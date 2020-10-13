І Міжнародний онлайн-конкурс вокального мистецтва ім. І. С. Козловського назвав переможців

І Міжнародний онлайн-конкурс української пісні та вокального мистецтва ім. І.С.Козловського, започаткований влітку українцями Росії, визначив переможців.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на порталі «Об'єднання українців Росії».

Зазначається, що в конкурсі взяли участь окремі виконавці, вокальні гурти, хорові колективи. Активно долучились учні музичних шкіл, будинків дитячої творчості, студенти художніх учбових закладів, вихованці відомих педагогів професора Олега Кулька, заслуженої артистки України, заслуженої артистки Росії Галини Чорноби.

За результатами конкурсу визначені лауреати І, ІІ, ІІІ ст., дипломанти за відданість українській пісні.

Окремих учасників журі нагородило призами Фонду ім. І. С. Козловського за активну популяризацію української музичної скарбниці.

Зокрема, в категорії аматорів лауреатами конкурсу стали: Хор української пісні «Дніпро (м. Тольятті, Українське земляцтво «Дніпро»), ансамбль української пісні «Рось» ім. Іващенка (Санкт-Петербург, Українська національно-культурна автономія), Дует Людмила Лугова – Володимир Мірошніченко (Санкт-Петербург, Росія, Санкт-Петербург, Товариство ім. Т. Шевченка), Софія Старілова (Москва, Державна бюджетна професійна освітня установа «Воробйові гори» (ДБПОУ)), Валентина Басалай – Людмила Погорєлова (Санкт-Петербург Українська національно-культурна автономія Санкт-Петербурга), хор української пісні «Кобзар» (Санкт-Петербург, Товариство ім. Т. Шевченка), дует Тетяна Андреєва – Валентина Ліснича (м. Тольятті, Українське земляцтво «Дніпро»).

Дипломами за віданість українськй пісні нагороджені Юрій Траубе (Санкт-Петербург, Товариство ім. Т. Шевченка) та Валентина Ліснича (м. Тольятті, Українське земляцтво «Дніпро»).

В категорії професіоналів лауреатами стали: Даніелла Кондрат (Молдова-Росія, Дитяча музична школа), Анастасія Карасьова (Академія музики ім. Гнєсіних), Софія Проскурякова (Москва, Академія театрального мистецтва (ГІТІС)), Сабіна Кісельова (Академія театрального мистецтва (ГІТІС)), Петро Черкасов (Осколков) (Академія театрального мистецтва (ГІТІС)), Назарій Литвинець (Україна, Тернополь, Дитяча музична школа), Захар Трофімов (Москва, Ансамбль під управлінням А. Губарєва).

Майже всі учасники з цієї категорії стали також призерами Фонду ім. І. С. Козловського за популяризацію української музичної скарбниці.

Як повідомляв Укрінформ, Рада українських організацій Москви і Московської області з нагоди Дня незалежності України та 120-річчя від дня народження всесвітньо відомого тенора ХХ століття родом з Полтавщини Івана Козловського оголосила в липні І Міжнародний онлайн-конкурс української пісні та вокального мистецтва ім. І. С. Козловського і запросила до участі професійних співаків та аматорів.

Для проведення конкурсу, який проходив з 20 липня по 30 серпня, було створено журі, яке очолив заслужений артист України Руслан Брагар-Кадіров.

Конкурсна програма для виконавців включала, зокрема, хоровий або сольний твір композиторів-класиків ХІІІ-ХХ ст., сучасні патріотичні пісні композиторів-пісенників ХХ ст., українські народні пісні, композиції з репертуару Квітки Цісик, Івана Козловського тощо. Віталося виконання народної пісні a capella.

У конкурсі могли взяти участь аматорські та професійні колективи, професійні співаки, студенти середніх та вищих музичних закладів, солісти концертних організацій та музичних театрів, аматори-солісти.