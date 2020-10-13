Сумівці Аргентини та Іспанії провели онлайн-сходини

Старше юнацтво Спілки української молоді (СУМ) Аргентини та Іспанії провело в неділю міжкрайові онлайн-сходини.

Про це повідомляється на сторінці Світової управи СУМ в Фейсбуці.

Як зазначається, вибір такого формату спілкування обумовили не лише карантинні обмеження, але й далека відстань між цими теренами.

Сумівці цих двох країн мають чимало спільного: СУМ, дві рідних мови та іспано-аргентинська культура, яка має чимало точок дотику, розповідається в дописі.

Зустріч тривала понад дві години. На сходинах були присутні більше як 30 сумівців - старшого юнацтва та дружинників. Молодь розповідала про країну, де зараз живе, адже більшість із них народились уже поза Україною.

Кожен учасник ділився розповідями про рідне місто, улюблені страви, відомих людей. Цікавим було й особисте представлення та оповідання про сумівське життя.

Розмова велась двома мовами - українською та іспанською. Друга рідна мова стала учасникам віртуальних сходин в нагоді, коли треба було пояснити складні для формулювання речі чи вислови. А біля віртуальної ватри «Червону руту» співали українською.

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У підсумку аргентинські та іспанські сумівці домовились за деякий час провести ще одні такі сходини.

Фото: cym.org, Ukrainian Youth Association - CYM Global в Фейсбуці