Мюнхен запрошує на Тижні України в Баварії 2020

Тижні України в Баварії 2020 відкрилися 9 жовтня концертом у головній концертній залі Мюнхена «Гайстайг».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба генерального консульства України у Мюнхені.

Під час концерту «Voice of the Violin» лунала програма творів з різних країн та епох, написаних та аранжованих для виконання трьома скрипками.

«Три музиканти з різних країн: Наталія Райтель (Україна - Німеччина), Джордж Главічка (Велика Британія) та Іван Духнич (Україна - Швейцарія) - вперше зустрілися в Індії на фестивалі класичної музики. Після спільної роботи в філармонічному оркестрі в Мумбаї вони започаткували тріо та вже встигли презентувати свою програму у Львівській опері», - розповідається в повідомленні.

Координаторкою проєкту є професорка історичного музикознавства в Українському вільному університеті в Мюнхені та Львівській національній музичній академії імені М. Лисенка Аделіна Єфіменко. Організатором концерту виступила агенція Ukimedia (Natalia Spiech та Stephan Spiech).

Як зазначили в генконсульстві, цьогоріч Тижні України в Баварії проходитимуть у скороченому форматі з огляду на обмеження, пов’язані з протиепідемічними заходами.

Попри це, усі охочі «матимуть можливість побачити сучасне українське мистецтво, зустрітися з авторами та режисерами, а також подивитися українське кіно».

Дізнатися більше про програму Тижнів можна, слідкуючи за анонсами на сторінці генконсульства у Фейсбуці: https://www.facebook.com/UKRinMunich.

Зокрема, наразі вже анонсовано, що в рамках Українських тижнів у Баварії 21 жовтня відбудеться художня виставка «Social Distancing & Empty Spaces» за участі українських художників «Social Distancing & Empty Spaces».

Також 18 листопада пройде розмова з українською письменницею Ксенією Фукс, яка представить свою книгу «12 сезонів жінки», та режисеркою фільму «Забуті» Дарією Онищенко, тощо.

Фото: Укрінформ; Generalkonsulat der Ukraine in München, Natalia Spiech в Фейсбуці

Відео: Natalia Spiech