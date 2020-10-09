Світова федерація українських жіночих організацій презентувала свій п’ятий «Вісник»

Світова федерація українських жіночих організацій презентувала свій п’ятий «Вісник»

Укрінформ
Світова федерація українських жіночих організацій (СФУЖО) представила п’ятий, вересневий випуск свого «Вісника».

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці федерації в Фейсбуці.

Перша заступниця голови СФУЖО і редакторка «Вісника» Євгенія Петрова у передмові зауважила, що в цьому випуску - успіхи СФУЖО і її мережі за минулий місяць та плани на найближче майбутнє.

Зокрема, розповідається про розширення мережі СФУЖО завдяки вступу двох нових організацій з Молдови (Жіночої громади українок Молдови) та Угорщини (ГО «Товариство української культури в Угорщині»). «Відтепер наша мережа представлена у 28 країнах світу», – зазначила Петрова.

Зауважується, що, попри ускладнені карантином умови, свою діяльність продовжує представництво СФУЖО в ООН.

Було завершено спільну зі Світовим конґресом українців збірку коштів, які передадуть постраждалим від вибуху в Бейруті 4 серпня українським родинам, та про гуманітарну допомогу від Організації українських жінок у Великій Британії, відділення в Ковентрі, для сиріт та дітей, які перебувають за межею бідності в П’ятихатському районі Дніпропетровської області.

Розповідається про роботу над розширеним випуском журналу СФУЖО «Українка у світі», з яким можна буде ознайомитися найближчим часом, та про підготовку мемуарів полтавки з Нової Зеландії Марії Креховець «Через вогонь над водою», які мають вийти друком українською мовою в листопаді.

У випуску також повідомляється про події з життя українських шкіл діаспори, громад в різних країнах тощо.

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У Віснику зазначається, що собливими подіями жовтня-початку листопада будуть круглий стіл «СФУЖО: сьогодення та перспективи» (25 жовтня) і віртуальні Річні наради СФУЖО (1 листопада), а грудня - урочисте святкування 95-ліття Союзу Українок Америки у віртуальному форматі 6 грудня.

У випуску також повідомляється про завершальний етап роботи спільної комісії СФУЖО і МІОК щодо Літературного конкурсу імені Марусі Бек та оголошення переможців під час річних нарад СФУЖО 1 листопада 2020 р., наведені важливі дати жовтня та матеріали від партнера - Центрального державного архіву зарубіжної україніки тощо.

«Переглянувши інформацію від мережі СФУЖО, ви зможете більше уявити, чим живе українське жіноцтво діаспори», - зауважила Петрова.

Детальніше з цим випуском «Вісника СФУЖО» можна ознайомитися за посиланням.

Фото: Pixabay/kconcha

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