Світова федерація українських жіночих організацій презентувала свій п’ятий «Вісник»

Світова федерація українських жіночих організацій (СФУЖО) представила п’ятий, вересневий випуск свого «Вісника».

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці федерації в Фейсбуці.

Перша заступниця голови СФУЖО і редакторка «Вісника» Євгенія Петрова у передмові зауважила, що в цьому випуску - успіхи СФУЖО і її мережі за минулий місяць та плани на найближче майбутнє.

Зокрема, розповідається про розширення мережі СФУЖО завдяки вступу двох нових організацій з Молдови (Жіночої громади українок Молдови) та Угорщини (ГО «Товариство української культури в Угорщині»). «Відтепер наша мережа представлена у 28 країнах світу», – зазначила Петрова.

Зауважується, що, попри ускладнені карантином умови, свою діяльність продовжує представництво СФУЖО в ООН.

Було завершено спільну зі Світовим конґресом українців збірку коштів, які передадуть постраждалим від вибуху в Бейруті 4 серпня українським родинам, та про гуманітарну допомогу від Організації українських жінок у Великій Британії, відділення в Ковентрі, для сиріт та дітей, які перебувають за межею бідності в П’ятихатському районі Дніпропетровської області.

Розповідається про роботу над розширеним випуском журналу СФУЖО «Українка у світі», з яким можна буде ознайомитися найближчим часом, та про підготовку мемуарів полтавки з Нової Зеландії Марії Креховець «Через вогонь над водою», які мають вийти друком українською мовою в листопаді.

У випуску також повідомляється про події з життя українських шкіл діаспори, громад в різних країнах тощо.

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У Віснику зазначається, що собливими подіями жовтня-початку листопада будуть круглий стіл «СФУЖО: сьогодення та перспективи» (25 жовтня) і віртуальні Річні наради СФУЖО (1 листопада), а грудня - урочисте святкування 95-ліття Союзу Українок Америки у віртуальному форматі 6 грудня.

У випуску також повідомляється про завершальний етап роботи спільної комісії СФУЖО і МІОК щодо Літературного конкурсу імені Марусі Бек та оголошення переможців під час річних нарад СФУЖО 1 листопада 2020 р., наведені важливі дати жовтня та матеріали від партнера - Центрального державного архіву зарубіжної україніки тощо.

«Переглянувши інформацію від мережі СФУЖО, ви зможете більше уявити, чим живе українське жіноцтво діаспори», - зауважила Петрова.

Детальніше з цим випуском «Вісника СФУЖО» можна ознайомитися за посиланням.

Фото: Pixabay/kconcha