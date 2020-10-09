В Будапешті відбудеться свято українського козацтва

Свято українського козацтва пройде в столиці Угорщини Будапешті 17 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці події в Фейсбуці.

У програмі свята - козацькі розваги для дітей і дорослих на свіжому повітрі; українські пісні, козацькі марші; відкриті уроки для учнів Рідної Школи на природі.

Під час заходу його гості дізнаються про історію виникнення свята, відбудеться квест для дорослих та приготування і дегустація козацького куліша.

Організаторами свята виступають Самоврядування українців Ерду та Дім українських традицій (Будапешт) за участі Рідної школи при Українському центрі кардинала Гузара в Угорщині.

Захід розпочнеться об 11:00 за місцевим часом і пройде за адресою: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 162. Barlangterasz.