Сьогодні – 104 років від дня народження українського художника-емігранта Олекси Булавицького

Сьогодні, 8 жовтня, народився український художник-емігрант, «хрещений батько» Музею української діаспори Олекса Булавицький.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на Фейсбук-сторінці музею.

Булавицький (1916, Умань - 2001, Міннеаполіс) навчався в українського художника і педагога Федора Кричевського в Київському художньому інституті. Під час Другої світової війни був мобілізований до війська, потрапив у полон, проте йому все ж вдалося втекти й повернутися 1943 року до окупованого Києва.

Тоді ж Олекса разом зі своєю дружиною Ніною прийняв нелегке для себе й родини рішення - емігрувати. Через Німеччину і табори Ді-Пі (табори переміщених осіб – ред.) він дістався до США.

Там художник оселився в штаті Міннесота, котрий межує з канадською провінцією Манітоба - місцевістю, куди виїхали перші українські емігранти. Олекса Булавицький віднайшов там куточок України: хутори з колоритними назвами Сірко, Нью-Київ та чепурні українські хатинки, які постійно зображав на своїх полотнах.

«Велика заслуга художника перед нашим музеєм в тому, що наприкінці 1990-х років саме з його подарунка - 40 полотен - почалося формування колекції музею. Саме тому Олекса Булавицький вважається "хрещеним батьком" Музею української діаспори», - йдеться у повідомленні.

Булавицький - український живописець-пейзажист імпресіоністичного спрямування. Картини художника зберігаються у багатьох приватних і корпоративних колекціях.

Фото: Музей української діаспори в Фейсбуці (Олекса Булавицький. Хата з криницею. Дикт, олія. 1975. Колекція Музею української діаспори)