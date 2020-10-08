В СКУ та СФУЖО подякували за участь в акції на підтримку постраждалих у Бейруті українців

Світовий конґрес українців (СКУ) та Світова федерація українських жіночих організацій (СФУЖО) висловили вдячність українцям та українським громадським організаціям усього світу, які відгукнулися на акцію з підтримки постраждалих під час вибуху в Бейруті 4 серпня українських родин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті СКУ.

Організатори акції особливо відзначили жертовність Союзу українок Америки, відділу Союзу українок Америки №83, Світової ради Суспільної служби СКУ, Організації українських жінок у Великій Британії, Союзу українок Австралії, Ліги українських католицьких жінок Канади при парафії св. Йосафата в Торонто, Об’єднання жінок оборони чотирьох свобід України у США, Яворського Івана, Тимкевича Івана, Наталії Пошивайло-Таулер.

Зазначається, що Пасторально-міграційний відділ (ПМВ) Патріаршої курії Української греко-католицької церкви, який є партнером СКУ і СФУЖО в цьому проєкті, спрямує зібрані кошти безпосередньо до постраждалих родин у Бейруті.

Свою діяльність у цьому питанні ПМВ здійснює у співпраці з українською громадою в Лівані та Посольством України в Лівані.

Як повідомляв Укрінформ, Світова федерація українських жіночих організацій та Світовий конґрес українців 19 серпня оголосили про початок акції на підтримку українців, що постраждали під час вибуху в порту Бейрута, і закликали усіх небайдужих приєднуватись. Збір коштів тривав до 20 вересня.

Метою цієї акції було оголошено зібрати 20 000 доларів США. Зокрема, ПМВ Патріаршої курії Української греко-католицької церкви виділив для цього 5 000 доларів США.

Як повідомлялося, 4 серпня в порту Бейрута сталися потужні вибухи. За попередньою інформацією, вибухнули 2 750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), що шість років зберігалися в порту без дотримання заходів безпеки.

У результаті руйнувань понад 300 тисяч жителів столиці Лівану залишилися без даху над головою. Число загиблих унаслідок вибухів у порту столиці Лівану Бейруті становить понад 220 осіб. Губернатор Бейрута заявив, що збитки від вибухів в порту можуть сягнути 15 мільярдів доларів.

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Фото: АА