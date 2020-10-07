Чартери за маршрутом Київ-Ташкент-Київ плануються на 15 та 29 жовтня – посольство

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines планує здійснити чартерні рейси за маршрутом Ташкент-Київ-Ташкент 15 і 29 жовтня.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в посольстві України в Узбекистані.

«Наразі заплановані чартерні авіарейси за маршрутом Київ-Ташкент-Київ на 15 та 29 жовтня. Квитки на авіарейси уже можна придбати на сайті авіакомпанії SkyUp Airlines (https://skyup.aero/ru/best#special), а також у касах торгового агента авіакомпанії в Узбекистані за адресою: м.Ташкент, вул.Шота Руставелі, буд.58/1; тел.: +998983001115; +998981271950; +998998543232; +998909049994; +998903152876», - зазначили в диппредставництві.

Зокрема, на 15 жовтня плануються рейс Київ-Ташкент SQP7979, виліт - 04:10, прибуття - 11:20, вартість квитка від 298 доларів США та рейс Ташкент-Київ SQP7980, виліт – 12:20, прибуття - 16:00, вартість квитка від 360 доларів США. Час місцевий.

Розклад був спланований для організації зручних стиковок у Києві з рейсами до Варшави (3 години), Риги (5 годин), Стамбула (6 годин), Праги (18 годин).

В посольстві повідомили, що 1 жовтня авіакомпанія SkyUp Airlines виконала спеціальний чартерний репатріаційний рейс за маршрутом Київ-Ташкент-Київ, яким більше 200 громадян змогли дістатися своїх домівок. Це був уже четвертий спецрейс SkyUp Airlines з Києва до Ташкента за час пандемії COVID-19.

Як нагадали в диппредставництві, пряме авіасполучення між Україною та Узбекистаном відсутнє вже більше 5 років, і наразі українське посольство веде активну роботу щодо його відновлення.

Як повідомляв Укрінформ з посиланням на українське диппредставництво в Узбекистані, авіакомпанія Sky Up Airlines за підтримки посольства України запланувала організувати серію чартерних рейсів за маршрутом Київ-Ташкент-Київ.

Зазначалося, що пасажири, які планують повітряні подорожі в Узбекистан або інші країни, перед відправленням мають проконсультуватися в посольстві України в Республіці Узбекистан та в посольстві Республіки Узбекистан в Україні відповідно і виконувати спціальні вимоги країн призначення щодо зпобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції.

Фото: Укрінформ та надане посольство України в Узбекистані