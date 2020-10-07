Діаспору в Казахстані запрошують на онлайн-конференцію до Дня захисника України та Дня козацтва

Українців у Казахстані запрошують долучитися 14 жовтня до міжнародної онлайн-конференції з нагоди Дня українського козацтва і Дня захисника України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Посольства України в Казахстані.

"Шановні представники української діаспори Казахстану, Посольство України в Республіці Казахстан запрошує вас до участі в міжнародній онлайн-конференції, присвяченій Дню українського козацтва і Дню захисника України", - йдеться у повідомленні.

Захід розпочнеться о 12:00 за місцевим часом (о 15:00 за Києвом).

Для отримання посилання та коду доступу до конференції на платформі ZOOM усі охочі можуть звертатися за електрононою адресою: volodymyr.koval@mfa.gov.ua.

У посольстві зазначили, що головною метою Дня українського козацтва і Дня захисника України є вшанування мужності та героїзму захисників України, її територіальної цілісності, військових традицій і звитяг Українського народу.

День захисника України – державне свято, що відзначається в Україні 14 жовтня у день святої Покрови Пресвятої Богородиці водночас з Днем українського козацтва.

14 жовтня також відзначають День створення Української Повстанської Армії.

Фото: kazakhstan.mfa.gov.ua