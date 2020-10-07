Консульство в Единбурзі провело онлайн-зустріч з активістами відділення Союзу українців у Великій Британії

Консульство України в Единбурзі провело на початку жовтня онлайн-зустріч з представниками Союзу українців у Великій Британії (СУБ) в Глазго.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці консульства в Фейсбуці.

«Знайомство з активістами Відділення Асоціації українців у Великій Британії у м. Глазго відбулось 1 жовтня. Цікаві історії, факти, а найголовніше, плани на майбутнє обговорювались під час онлайн-зустрічі», - йдеться у дописі.

У консульстві також привітали заступника голови відділення СУБ в Глазго Євгена Гораша з обранням до Ради директорів Союзу українців у Великій Британії.

Як повідомлялося на сторінці СУБ в Фейсбуці, у вересні відбулися Загальні збори Союзу українців у Великій Британії, під час яких були обрані члени Ради директорів організації.

Зокрема, головою СУБ переобрано Петра Ревка. До складу Ради директорів увійшли також нові члени – Євген Гораш, Мирослава Матвіївська та Пол Пшеничняк.

Зазначається, що перше засідання Ради директорів СУБ у повному новому складі відбудеться 17 жовтня в режимі телемосту.

З повним списокм членів Ради директорів та комітетів можна ознайомитися тут.

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Як повідомлялося, 75-ті Загальні збори Союзу українців у Великій Британії відбулися 12 вересня в онлайн-форматі.

Фото: Укрінформ, Consulate of Ukraine in Edinburgh Консульство України в Единбурзі в Фейсбуці