Консульство в Единбурзі провело онлайн-зустріч з активістами відділення Союзу українців у Великій Британії
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці консульства в Фейсбуці.
«Знайомство з активістами Відділення Асоціації українців у Великій Британії у м. Глазго відбулось 1 жовтня. Цікаві історії, факти, а найголовніше, плани на майбутнє обговорювались під час онлайн-зустрічі», - йдеться у дописі.
У консульстві також привітали заступника голови відділення СУБ в Глазго Євгена Гораша з обранням до Ради директорів Союзу українців у Великій Британії.
Як повідомлялося на сторінці СУБ в Фейсбуці, у вересні відбулися Загальні збори Союзу українців у Великій Британії, під час яких були обрані члени Ради директорів організації.
Зокрема, головою СУБ переобрано Петра Ревка. До складу Ради директорів увійшли також нові члени – Євген Гораш, Мирослава Матвіївська та Пол Пшеничняк.
Зазначається, що перше засідання Ради директорів СУБ у повному новому складі відбудеться 17 жовтня в режимі телемосту.
З повним списокм членів Ради директорів та комітетів можна ознайомитися тут.
Як повідомлялося, 75-ті Загальні збори Союзу українців у Великій Британії відбулися 12 вересня в онлайн-форматі.
Фото: Укрінформ, Consulate of Ukraine in Edinburgh Консульство України в Единбурзі в Фейсбуці