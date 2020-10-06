Посольство в Киргизстані просить українців бути обережними через погіршення безпекової ситуації в країні

Посольство України в Киргизстані дало українцям в цій країні рекомендації у зв’язку з протестами, що тривають в Бішкеку та ряді інших населених пунктів.

Про це повідомлєяться на сторінці диппредставництва в Фейсбуці.

«У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації в Бішкеку та в інших окремих населених пунктах Киргизької Республіки посольство наполегливо рекомендує громадянам України уникати відвідання місць скупчення людей через масові протести у столиці країни та інших містах, а також проявляти підвищену пильність і обережність», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в разі потрапляння у надзвичайну ситуацію або виникнення інших обставин, що вимагають негайного консульського реагування, необхідно невідкладно звертатися до посольства України в Киргизькій Республіці за телефоном гарячої лінії +996 701888463 або на електронну пошту emb_kg@mfa.gov.ua.

Як повідомляв Укрінформ, 4 жовтня у Киргизстані пройшли парламентські вибори. За попередніми даними, виборчий поріг подолали чотири політичні сили.

При цьому 10 з 12 опозиційних партій, що програли, відмовилися визнавати попередні результати голосування. Лідер партії «Бір Бол» Алтинбек Сулайманов закликав провести нові вибори без участі партій, пов'язаних з владою.

Міжнародні спостерігачі заявили, що на виборах мали місце серйозні порушення, зокрема підкуп та залякування виборців.

Читайте також: У Киргизстані під час акцій протесту постраждали 686 осіб

5 жовтня у столиці Киргизстану та інших містах розпочалися акції протесту проти результатів парламентських виборів. Учасники вимагають анулювання підсумків голосування та проведення перевиборів.

При цьому силовики гранатами та водометами розігнали незадоволених результатами парламентських виборів.

За даними Міністерства охорони здоров'я Киргизстану, постраждали 590 громадян, з яких 150 були шпиталізовані. Померла одна особа.

Вночі учасники масової акції в столиці Киргизстану зайняли будівлю, де розміщені парламент та адміністрація президента. Крім того, учасники протесту у Бішкеку захопили будівлю Державного комітету національної безпеки Киргизстану та випустили колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва, засудженого до 11 років за обвинуваченням у корупції. З СІЗО та колоній вийшли також його прихильники - Сапар Ісаков, Фарід Ніязов, Меербек Міскенбаєв, Канат Сагинбаєв.

У вівторок, 6 жовтня, Центральна виборча комісія Киргизстану прийняла рішення визнати підсумки виборів депутатів Жогорку Кенеша (парламенту) недійсними.

Фото: АА