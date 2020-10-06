Пластуни Латвії відкрили новий пластовий рік

Осередок Пласту в Латвії в неділю урочисто відкрив новий пластовий рік в мальовничому парку Музею Даугави на острові Доле.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Захід відбувся, як це прийнято у пластунів, просто неба. На нього були запрошені батьки дітей, а також українські родини з дітьми, які зараз мешкають в Латвії, щоб вони могли ознайомитися с діяльністю української скаутської організації в балтійській республіці.

Відкриття пройшло на урочистому церемоніалі, після чого була проведена теренова гра.

На захід завітав посол України в Латвії Олександр Міщенко. У своїй невеличкій промові він зазначив важливість збереження української ідентичності, де б не знаходилися українці.

Посольство України в Латвії відзначило виховницю новаків (молодших дітей) Олену Сапужак за активну роботу і подарувало їй рюкзак української національної олімпійської команди.

Вітальне слово пластунам і гостям також виголосив настоятель Ризької парафії УГКЦ о. Роман Сапужак. Члени Пласту виконали Гімн пластунів «Цвіт України», а також разом зі всіма присутніми - духовний гімн України «Боже Великий, Єдиний».

На завершення заходу відбулося неформальне спілкування дітей і батьків з частуванням, приготованим на відкритому вогні. Також бажаючі могли відвідати приміщення Музею Даугави.

«Осередок Пласту відновив діяльність у Латвії в листопаді 2018 року. Досі в нас було 11 дітей віком від 7 до 14 років. Але після заходів у минулі суботу та п’ятницю, на яких ми познайомили з нашою діяльністю гостей, в нас буде більше дітей, вже маємо звернення батьків. І надалі наші двері відчинені», - розказав координатор Пласту в Латвії, виховник юнаків (старших дітей) Володимир Іваницький.

Він нагадав, що напередодні, 2 жовтня, Пласт у Латвії провів зустріч-презентацію для батьків та дітей в українському відділі Академічної бібліотеки Латвійського Університету. Читайте також: Пласт у Чехії оголосив набір нових вихованців

Зустрічі пластунів у Ризі відбуваються раз на тиждень. Вони проходять у форматі занять («сходин»), іноді - у вигляді прогулянок чи мандрівок.

Фото, відео: Олег Кудрін