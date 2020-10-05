У Світовому конґресі українців привітали українських вчителів у світі

Голова Світової координаційної виховно-освітньої ради Світового конґресу українців (СКВОР СКУ) Оксана Левицька привітала українських педагогів в усьому світі з Всесвітнім днем учителів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці СКУ в Фейсбуці.

Левицька висловила щиру подяку за наполегливу працю, за прагнення бути ефективними та винахідливими навіть у часи глобальної пандемії.

«СКУ цінує і підтримує відданість наших вчителів, талант об’єднувати українців та передавати справжній скарб - нашу рідну мову - в усі куточки планети», - йдеться у повідомленні.

У дописі також розміщено вітальну листівку від Левицької з нагоди свята.

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Як повідомлялося, День працівників освіти (офіційно), або День вчителя - професійне свято працівників освіти України - відзначається щорічно в першу неділю жовтня. Цьогоріч українських педагогів вітали 4 жовтня.

Всесвітній день учителів (англ. World Teachers' Day) відзначають 5 жовтня.

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Фото: Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців