СУМ в Португалії отримала офіційну реєстрацію

У Спілці української молоді (СУМ) повідомили про завершення процедури офіційної реєстрації Крайової організації СУМ в Португалії в органах юстиції цієї країни.

Як передає Укрінформ, про це зазначається на сторінці Світової управи СУМ (Ukrainian Youth Association - CYM Global) в Фейсбуці.

«Завершено процедуру офіційної реєстрації Крайової організації СУМ в Португалії CYM. Portugal в органах юстиції цієї країни. Реєстрація дасть новий, плідний поштовх в розбудові Спілки української молоді в Португальській Республіці на славу Бога і України», - переконані сумівці цього терену.

У Світовій управі СУМ привітали сумівців Португалії з цією подією та побажали подальшого розвитку і поступу.

Завершальна стадія офіційної реєстрації Спілки української молоді в Португалії відбулася 29 вересня, повідомив у соцмережі член Крайової управи (КУ) СУМ в Португалії Микола Чабан.

Він зазначив, що «від Крайової управи СУМ в Португалії документи підписали: Алла Фіт - голова КУ СУМ в Португалії, Андрій Іваночко та Микола Чабан - члени КУ СУМ в Португалії».

В офіційній частині реєтрації також взяла участь КУ СУМ в Португалії подруга Катерина Піцко.

По завершенню реєстрації відбулась коротка нарада КУ СУМ в Португалії, на якій було затверджено подальші дії щодо завершення легалізації організації в Португальській Республіці, а саме: виготовлення печатки, відкриття рахунку, виготовлення прапору СУМ в Португалії.

У КУ СУМ в Португалії подякували всім, хто долучився до процесу легалізації, та висловили щиру вдячність членству СУМ в Португілії за активність та довіру.

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Як повідомлялося, Спілка української молоді (СУМ) — громадська організація, яка об'єднує українську молодь на добровільних засадах та виховує свідомих, чесних і працьовитих громадян, відданих українців-державників, що виробляють світогляд на національно-християнських традиціях та ідеалах, виплеканих українською нацією протягом століть.

Заснована 1925 року. Відновила свою діяльність у діаспорі після Другої світової війни, а згодом повернулася і до свого місця заснування в Україну.

Організація працює для того, щоб молоді українці з різних країн могли спілкуватися між собою, допомагати одне одному в духовній, розумовій, соціальній, культурній, освітній і фізичній сферах, зростати в дусі патріотизму і любові до України.

Сьогодні СУМ — це багатотисячне членство, яке діє в Україні та українській діаспорі Австралії, Аргентини, Бельгії, Великої Британії, Естонії, Канади, Іспанії, Португалії, Франції, Німеччини і США.

Як повідомив голова СУМ в Україні Андрій Фендик в інтерв'ю «Детектор медіа», наразі ведуться перемовини щодо створення осередків у Чехії, Литві, Греції та Італії. За словами Фендика, колись СУМ мала осередок в Росії в Мурманську, але він припинив діяльність через напад і підпал офісу.

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Фото: Неля Подперигора, сторінка Ukrainian Youth Association - CYM Global в Фейсбуці