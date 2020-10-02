Українська суботня школа в італійському Тревізо розпочала навчальний рік

Світова федерація українських жіночих організацій (СФУЖО) привітала з відкриттям українську суботню школу «Сонячні промінці» в місті Тревізо.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці СФУЖО в Фейсбуці.

«Світова федерація українських жіночих організацій радо вітає відкриття нових українських шкіл у зарубіжжі! 3 вересня розпочинає 2020-2021 навчальний рік Українська суботня школа "Сонячні промінці" у місті Тревізо», - йдеться у дописі.

Повідомляється, що школа була заснована за підтримки асоціації «Україна плюс». Наразі в закладі навчаються 11 школяриків та працює група дошкільнят, яку відвідує 5 дітей. Тут викладають троє вчителів: Сніжана Палюга, Олена Мельник та Інна Малядика.

У школі вивчають українську мову та читання, інтегрований курс «Я досліджую світ», музику, мистецтвознавство.

У школі триває набір учнів на новий 2020-2021 навчальний рік. Додаткова інформація за телефоном 3288762469.