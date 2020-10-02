Пласт у Латвії запрошує на відкриття нового пластового року

Пласт у Латвії проведе 3 жовтня урочисте відкриття нового пластовго року, на яке запрошує усіх охочих ближче познайомитися з цією українською скаутською організацією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці події в Фейсбуці.

Захід відбудеться просто неба у мальовничому парку музею Дауґави на острові Доле біля Риги «для усіх: новаків, юнаків, їхніх батьків, а також усіх охочих з дітьми (від 3 до 16 років), що хочуть «доторкнутися» до Пласту».

На відкритті буде присутній посол України в Латвії Олександр Міщенко.

Початок заходу о 15:00, адреса: Daugavas muzejs, Salaspils pagasts, Salaspils novads.

У програмі - урочисте відкриття пластового року, ігри, квест на території парку, питання-відповіді, святкування.

Із собою можна взяти невеликий перекус (фрукти, ковбаски, гарячі напої тощо) для того, аби підкріпитися просто неба після відкриття.

Організатори запрошують долучитися «до Великої гри українських скаутів» та нагадують про необхідність дотримання дистанції 2 м через коронавірус.

За додатковою інформацією пропонується звертатися за телефоном 27746806 або на елекронну пошту plastlatvija@gmail.com.

Крім того, напередодні, 2 жовтня, Пласт у Латвії проведе зустріч-презентацію для батьків та дітей (від 3 до 16 років), які хочуть дізнатися більше про цю українську скаутську організацію.

Як повідомляється на сторінці події в Фейсбуці, захід розпочнеться о 18:30 і пройде в українському відділі Академічної бібліотеки Латвійського Університету за адресою: Rūpniecības iela 10 - 407, Rīga.

Організатори зауважують, що, окрім отримання інформації про Пласт, учасники зустрічі також матимуть нагоду познайомитися з українським відділом бібліотеки ЛУ.

Фото: ПЛАСТ у Латвії / Ukraiņu skauti Latvijā / PLAST in Latvia