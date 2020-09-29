Світ повинен захищати демократичні цінності, аби не допустити повторення трагедій, як Бабин Яр - Ґрод

Світ повинен рішуче захищати демократичні цінності та не допускати проявів авторитаризму, шовінізму, нетерпимості, аби так трагедії, як Бабин Яр, ніколи не повторилися.

Про це в день 79-их роковин початку масових розстрілів мирного населення нацистами у Києві заявив президент Світового конґресу українців (СКУ) Павло Ґрод, передає Укрінформ з посиланням на сайт СКУ.

«Бабин Яр, спільна трагедія українського та єврейського народів, є незагойною раною для України та людства. Це нагадує світові про звірства тоталітарного режиму. Такі трагедії ніколи не повинні повторюватися. Світ повинен рішуче стояти на захисті демократичних цінностей. Ми не повинні допускати жодних проявів авторитаризму, диктатури, шовінізму, расизму, дискримінації, етнічної та расової нетерпимості. Ми повинні зберігати та вшановувати цю трагічну пам’ять заради наступних поколінь», - наголосив Ґрод.

Сьогодні, зазначається в заяві, «СКУ та все світове українство приєднуються до вшанування пам’яті невинних жертв Бабиного Яру».

Як повідомляв Укрінформ, 29 вересня в Україні відзначається день пам’яті жертв Бабиного Яру.

29-30 вересня 1941 року в окупованому нацистами Києві було проведено перший масовий розстріл військовими беззбройного цивільного населення. Загалом із 29 вересня по 11 жовтня 1941 року есесівці вбили майже все єврейське населення міста – понад 50 тисяч чоловіків, жінок, дітей. Тільки в перші два дні розстрілів було вбито майже 34 тисячі людей.

Загалом за роки Другої світової війни у Бабиному Яру, за різними оцінками, полягло від 100 до 150 тисяч осіб – євреїв, ромів, караїмів, радянських військовополонених, учасників українського націоналістичного руху опору, пацієнтів психіатричної клініки та представників інших національних чи соціальних груп, яких окупанти вважали «зайвими». Розстріли в Бабиному Яру тривали аж до визволення Києва від окупантів у 1943 році.

Протягом багатьох років радянський тоталітарний режим намагався приховати та стерти пам’ять про трагедію.