Музей української діаспори пропонує квест, присвячений авіаконструктору Сікорському

Музей української діаспори в рамках виставки, присвяченої видатному авіаконструктору українського походження Ігорю Сікорському, запрошує пройти тематичний квест.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці музею в Фейсбуці.

«У Музеї української діаспори на постійній основі триває виставковий проєкт "Наш Сікорський" - єдина масштабна експозиція, що розповідає про життя й діяльність видатного авіаконструктора на його батьківщині. У рамках проєкту для дітей розроблений захоплюючий квест "Талісман Сікорського", під час якого учасники шукають "щасливий" капелюх авіаконструктора. Запрошуємо відвідати виставку й пройти квест!», - зазачається в дописі.

Як повідомлялося, в Музеї української діаспори 24 травня 2019 року відкрилася оновлена експозиція проєкту «Наш Сікорський» з нагоди 130-річчя від дня народження авіаконструктора.

Серед експонатів є унікальні і такі, що виставлені уперше.

Зокрема, у виставкових залах діючої експозиції широкому загалу представлені нові унікальні матеріали з приватного зібрання Олександра Крилова – колекціонера, мецената й засновника проекту «Memorabilia», які розкриють сторінки життя й діяльності Сікорського американського періоду.

Вперше виставлені оригінальні світлини, зроблені 80 років тому в США під час випробування авіаконструктором свого першого американського гелікоптера VS-300. Фото й документи відкривають історію становлення компанії та перший склад інженерної команди Ігоря Сікорського, створення ним 95 років тому свого першого американського літака S-29-A, який потім був переданий для зйомок у голлівудській кінострічці Говарда Г’юза «Янголи пекла» (1930).

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Окремо представлені оригінальні телеграми «Western Union», що розкривають переписку компанії Сікорського з американським представництвом радянської газети «Правда» у 1935 році, а також звіт компанії «Inter-Island Airways Limited» щодо перших перельотів 1935 року на кліпері S-43 (Baby Clipper) з Сан-Франциско до Гаваїв.

Виставлено листи-подяки видатному винахіднику від представників Військово-морських сил США та численні видання, присвячені основним американським розробкам авіаконструктора в період з 1923 по 1973 роки.

Унікальним експонатом стала нещодавно віднайдена копія архівного листа Сікорського 1933 року до громадського діяча української діаспори США Василя Галича. В ньому авіаконструктор надає обґрунтовану відповідь щодо свого етнічного походження.

У липні цього року Музей української діаспори став учасником проєкту «Museum Sikor Sky» зі створення віртуального музею-хабу, присвяченого Сікорському.