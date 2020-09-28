Українці Мілана проведуть флешмоб на підтримку Марківа

Українська громада Мілана проведе вранці 29 вересня акцію на підтримку нацгвардійця Віталія Марківа, засудженого до 24 років позбавлення волі за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі у травні 2014 року на Донбасі.

Про це повідомив голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Українці Мілану організували флешмоби на підтримку Віталія Марківа перед Апеляційним судом. Приєднуйтеся!», - написав Городецький.

Він також поділився дописом Дениса Чернишкова, в якому зазначається детальніша інформація щодо акції.

«Дорогі українці! Квестура міста Мілан надала дозвіл для проведення флешмобу на підтримку українського військового Віталія Марківа під час засідання апеляційного суду у його справі на 29.09.2020 та 01.10.2020 , збираємось о 8:30 годині за адресою Largo Marco Biaggi (напроти Трибуналу)», - написав Чернишков.

За його словами, «це єдине місце, спеціально визначене Квестурою для проведення будь-яких акцій біля трибуналу міста Мілан».

«Запрошуємо усіх свідомих українців, хто виступає за справедливість суду та хто розуміє, що в єдності - сила, приєднатись для проведення флешмобу на підтримку захисника України Віталія Марківа. Контактна особа - Леся Цибак», - зазначив Чернишков.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок, 29 вересня, о 9:00 за місцевим часом суд в Мілані розпочне розгляд апеляції у справі нацгвардійця Віталія Марківа, засудженого до 24 років позбавлення волі за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі у травні 2014 року на Донбасі.

Про режим слухання і чи буде процес відкритим апеляційний суд в Мілані оголосить безпосередньо під час судового засідання.

Українська громада в Італії повідомила, що збирається на акцію підтримки захисника України Віталія Марківа у Мілані о 8:30 за місцевим часом.

Як повідомляв Укрінформ, інтерес до апеляційного процесу щодо справи нацгвардійця Віталія Марківа досить великий. У канцелярії суду зазначали, що отримали багато запитів на акредитацію з різних країн. Пряма трансляція засідань не передбачена.

Друге засідання з розгляду апеляції на вирок Марківу має відбутися 1 жовтня.

Нацгвардійця Марківа було затримано в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача росіянина Андрія Миронова у травні 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі.

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Група журналістів вирішила провести власне розслідування щодо загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача росіянина Андрія Миронова. Вони зняли фільм під назвою «Не в тому місці, не в той час». Режисером стрічки став військовий кореспондент з Італії Крістіано Тінацці.

Над фільмом разом із Крістіано Тінацці працювали італійці Рубен Лагаттолла, Даніло Еліа та українка Ольга Токарюк. Також було залучено експертів, аналітиків, колишніх військових, картографів та багато інших фахівців.

У вересні в італійському парламенті відбувся показ частини документального фільму «Не в тому місці, не в той час».

Фото: RFE/RL