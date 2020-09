Генконсульство в Торонто запроваджує нову систему попереднього запису на вчинення консульських дій

Генеральне консульство України в Торонто з 1 грудня переходить на нову систему попереднього запису на вчинення консульських дій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба генконсульства.

«До 1 грудня записатись на вчинення консульських дій ви можете за наступним посиланням: https://outlook.office365.com/owa/calendar/ConsulateGeneralofUkraineinToronto@ukrconstoronto.onmicrosoft.com/bookings/. З 1 грудня, щоб скористатися послугою необхідно:

1. Зайти на інтернет-сторінку https://online.mfa.gov.ua;

2. Обрати «країну», «Генеральне консульство України в Торонто», категорію та тип консульської дії;

3. Обрати зручний день та час подачі документів, вказавши при реєстрації своє ім’я, прізвище та по батькові, номер телефону та ел. адресу;

4. Підготувати необхідні документи, в т.ч. сплатити консульський збір у вигляді money order or certified cheque payable to the Consulate General of Ukraine in Toronto;

5. Відвідати Генконсульство в обраний день та час», - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що при записі на вчинення консульських дій слід пам’ятати, що записуватися для вчинення кожної консульської дії (зокрема, сім’я з трьох осіб для оформлення паспорта обирає три окремі часові проміжки).

Не допускається реєстрація однієї і тієї ж особи з одного і того ж питання на різні дати. Така реєстрація буде видалена адміністратором.

Слід уважно ознайомитися з розміщеною довідковою інформацією до кожної консульської дії.

Після здійснення запису на вчинення консульських дій Вам надійдуть автоматичні електронні листи-нагадування щодо запису разом з інформацією щодо порядку вчинення консульської дії, на яку Ви записалися (перелік документів, бланк заяви тощо).

Якщо Ви помилково забронювали час або виникли непередбачувані обставини, які не дозволять Вам з'явитися на прийом у обраний час, Ви маєте самостійно скасувати реєстрацію аби інші могли скористатися цим часом.

При реєстрації слід надавати електронну адресу на загальновідомих міжнародних або українських електронних сервісах. Українські урядові поштові сервери, до яких належить електронна пошта ГКУ в Торонто, не приймають та не надсилають електронні листи на поштові сервіси на домені .ru та причетних (зокрема з Yandex, Mail.ru та ін.).

У разі службової необхідності чи непередбачуваних обставин адміністратор може скасувати Вашу резервацію і пропонувати альтернативний час відвідання установи (Ви отримаєте автоматичний ел.лист).

Попередній запис для отримання консульських послуг (крім оформлення довідок про несудимість і досвід керування ТЗ та легалізації документів) є обов'язковим.

У випадку надзвичайних подій, які потребують невідкладного консульського обслуговування (зокрема оформлення Посвідчення особи на повернення в Україну), в генконсульстві просять звертатися на електронну пошту gc_cat@mfa.gov.ua і в подальшому повідомлять про можливість прийняти Вас в найкоротші строки.

В установі звертають увагу, що легалізація документів (попередньо посвідчених в канадського нотаріуса та Official document services Ontario), оформлення довідок про факт видачі посвідчення водія та несудимість здійснюється без попереднього запису в межах годин прийому громадян.