Світовий конгрес українських молодіжних організацій відкриє представництво в Києві

Представництво Світового конгресу українських молодіжних організацій (СКУМО) відкриється в Києві.

ВІдповідне рішення було схвалене під час Річних зборів СКУМО 26 вересня, передає Укрінформ з посиланням на сторінку орагнізації в Фейсбуці.

Як зазначається, враховуючи ситуацію у світі у зв'язку з пандемією COVID-19, збори проходили у форматі онлайн-конференції та зібрали делегатів від молодіжних організацій з багатьох країн світу: Молдови, Румунії, Італії, Франції, Польщі, Іспанії, Чехії, Словаччини, Грузії, Росії, Латвії, Естонії, Казахстану, Вірменії тощо.

Участь в зборах взяли президент Світового конґресу українців (СКУ) Павло Ґрод, віцепрезидентка Світового конґресу українців Ярослава Хортяні, віцепрезидент Європейського конгресу українців (ЕКУ) Мирослав Гочак. Президент ЕКУ Богдан Райчинець виступив із відеозверненням до учасників зборів.

На початку заходу учасники хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих в авіакатастрофі, яка сталася 25 вересня на Харківщині.

Під час Річних зборів учасники обговорили діяльність СКУМО за останній рік, схвалили звіт про діяльність, фінансовий звіт та рішення про відкриття представництва СКУМО в Києві. Під час панельної дискусії «Діяльність СКУМО під час пандемії» було обговорено можливі напрямки діяльності та співпраці між молодіжними організаціями в актуальних умовах.

Під час Річних зборів асоційованими членами СКУМО було прийнято дві нові організації: Українсько-іспанське студентське наукове товариство Університету Валенсії (Іспанія) та Асоціацію «Wizerunok» (Польща).

На завершення зборів відбулося вручення подяк від Світового конгресу українських молодіжних організацій особам, які брали активну участь та підтримували ініційовані СКУМО акції, а також брали участь у зборах коштів на закупівлю обладнання для лікарень в регіонах України, найбільше вражених епідемією коронавірусу.

Фото: Укрінформ, World Congress of Ukrainian Youth Organizations - СКУМО в Фейсбуці