Українська школа в Барселоні запрошує на навчальний рік за новою адресою

Українська школа ім.Т.Шевченка в Барселоні запрошує учнів на 2020-2021 навчальний рік і повідомляє про зміну адреси.

Як передає Укрінформ, про це зазначається на сторінці закладу в Фейсбуці.

«Друзі, у нас чудова новина! Нарешті ми маємо наш новий "дім"! Завітайте до нас за новою адресою: Carrer d'Enric Bargés, 9 (3 хв. від Sants Estació). До школи тепер дуже зручно добиратися будь-яким видом транспорту», - йдеться у дописі.

Як зазначається, заняття розпочинаються 3 жовтня. Записатися до школи можна у будь-який момент.

Попередня електронна заявка на вступ до школи доступна за посиланням: https://tinyurl.com/yxksdqz7, також можна відправити повідомлення у Вотсап за телефонами: 647 028 527, 616 655 630.

Як повідомляється на Фейсбук-сторінці закладу, Українська школа iм. Тараса Шевченка в Барселоні - перша українська школа для дітей, які живуть в цьому місті.

У закладі з дружнім колективом вчителів пропонують сучасні методики, принципи творчого розвитку, формат змішаного навчання в умовах пандемії. Приймаються діти віком від 4 років.

Окрім уроків, у школі також оргаінзують свята, поїздки, цікаві зустрічі й піклуються про духовне збагачення та розвиток.

Фото: з архіву Української школи iм. Т. Шевченка / Escola ucraïnesa Taràs Xevtxenko -BCN в Фейсбуці