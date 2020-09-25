Українська школа в Барселоні запрошує на навчальний рік за новою адресою
Як передає Укрінформ, про це зазначається на сторінці закладу в Фейсбуці.
«Друзі, у нас чудова новина! Нарешті ми маємо наш новий "дім"! Завітайте до нас за новою адресою: Carrer d'Enric Bargés, 9 (3 хв. від Sants Estació). До школи тепер дуже зручно добиратися будь-яким видом транспорту», - йдеться у дописі.
Як зазначається, заняття розпочинаються 3 жовтня. Записатися до школи можна у будь-який момент.
Попередня електронна заявка на вступ до школи доступна за посиланням: https://tinyurl.com/yxksdqz7, також можна відправити повідомлення у Вотсап за телефонами: 647 028 527, 616 655 630.
Як повідомляється на Фейсбук-сторінці закладу, Українська школа iм. Тараса Шевченка в Барселоні - перша українська школа для дітей, які живуть в цьому місті.
У закладі з дружнім колективом вчителів пропонують сучасні методики, принципи творчого розвитку, формат змішаного навчання в умовах пандемії. Приймаються діти віком від 4 років.
Окрім уроків, у школі також оргаінзують свята, поїздки, цікаві зустрічі й піклуються про духовне збагачення та розвиток.
Фото: з архіву Української школи iм. Т. Шевченка / Escola ucraïnesa Taràs Xevtxenko -BCN в Фейсбуці