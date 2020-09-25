В МЗС сформували бази даних про громадські організації, школи та місця пам’яті українців за кордоном

В МЗС сформували бази даних про громадські організації, школи та місця пам’яті українців за кордоном

Укрінформ
Управління закордонного українства та гуманітарного співробітництва Міністерства закордонних справ оприлюднило перелік посилань на бази даних про громадські організації, суботні/недільні школи та місця пам’яті українців закордону.

Відповідні посилання розміщено на сторінці Управління закордонного українства МЗС України в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Завдяки інформації, підготовленій закордонними дипломатичними установами України за участю громадських організацій закордонних українців, було сформовано бази даних про: громадські організації закордонних українців, які співпрацюють з закордонними дипломатичними установами України (https://zakordonniukrainci.mfa.gov.ua/.../ukrayinska...); суботні/недільні школи, що функціонують при громадських організаціях закордонних українців (https://zakordonniukrainci.mfa.gov.ua/ukrayin.../shkilnictvo); місця поховання (місця пам’яті) видатних українців за кордоном (https://zakordonniukrainci.mfa.gov.ua/.../patriotichne...)», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ознайомитися з цією інформацією, а також з інформацією про визнання іноземними державами Голодомору 1932-1933 років в Україні можна на сайті Управління закордонного українства та гуманітарного співробітництва за посиланням https://zakordonniukrainci.mfa.gov.ua/.

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