У Вроцлаві проходить літературний онлайн-фестиваль «Польсько-українська фемінатива»
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці заходу в Фейсбуці.
«Запрошуємо на другу дискусійну панель «Польсько-української фемінативи». У п’ятницю о 18:00 поговоримо з нашими гостями по сприйняття жінки в мистецькому просторі», - йдеться в дописі.
Під час дискусії говоритимуть, зокрема, про таке: чи жінки – письменниці, актриси, співачки, художниці як і раніше стикаються з меншою оплатою своєї праці та зверхнім ставленням з боку колег-чоловіків? Які історії пережили на своєму шляху? Чи розумно ділити мистецтво на жіноче та чоловіче? Що отримало мистецтво, включивши жіночу перспективу та їхній наратив в мейнстрим?
«Великі наративи історії, політики, культури чи буденного життя були створені чоловіками. Форми мовлення нав’язують форму мислення – про світ і роль людини в ньому. Цю тему обговорюють дуже давно, а потреба протистояння патріархальному баченню реальності висловлюється і аналізується протягом багатьох років. Чоловічий наратив стосується також польсько-українських відносин – спостерігаємо їх через призму історичних подій, великих союзів чи політичних зрад, за якими стояла чоловіча частина світу. А яка роль жінки в цьому? Жінки, друга половина, яка весь час мусить вимагати рівного існування не лише в мінливій реальності, але й в контексті, який про неї розповідає», – зазначають авторки проєкту.
Яніна Охойська, Таміла Ташева, Марія Пешек, Дана Винницька, Ірена Карпа – це тільки деякі учасниці літературного фестивалю, який триватиме до листопада.
Перша зустріч у межах проєкту відбулася 18 вересня на тему: «Чи війна хвилює жінок? Збройні конфлікти в найновішій польській і українській літературі». Про це розмовляли Гаська Шиян і Олександра Іванюк з України та Малґожата Реймер і Ольга Хребор з Польщі.
До участі запрошено, зокрема, Ірену Карпу, Марину Гримич і польську репортерку і письменницю Марту Мазусь. Модеруватиме зустріч журналістка Олена Бабакова.
У п’ятницю, 30 жовтня, пройде зустріч під назвою: «Завтра може бути надто пізно – активістки правозахисного руху». Наступні мають відбутися у листопаді.
Всі події будуть транслюватися онлайн на Фейсбук-сторінці фестивалю та сторінках медіапартнерів: TOK FM, Wroclove, Feminotekа.
Організатором «Польсько-української фемінативи» є Міська бібліотека у Вроцлаві. В команді організаторок є теж асистентка Ольги Токарчук – Ірина Вікирчак. Директоркою фестивалю є українка з Польщі, уповноважена мера Вроцлава у справах мешканців українського походження Ольга Хребор.
Як зазначається, зустрічі транслюватимуться в прямому ефірі, тож кожен може поставити запитання в коментарі.
Фото: Jerzy Wypych, Feminatywa Polsko-Ukraińska