В Канаді відбудеться марафон слави «Від криївок УПА до окопів АТО/ООС»

Українські громадські організації в Канаді проведуть 25 жовтня онлайн-марафон слави «Від криївок УПА до окопів АТО/ООС».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці події в Фейсбуці.

У програмі заходу - вітання колишніх вояків УПА та АТО/ООС, представників громади Канади, відеоматеріали про діяльність Ліґи українців Канади та Ліґи українок Канади, виступи співаків та музикантів з України та Канади.

Пряме включення з Торонто відбуватиметься на сторінці «Forum TV» у Фейсбуці та Ютубі. Початок о 12:00 EDT.

Під час програми відбудеться збірка на гуманітарні фонди допомоги Україні «Приятелі Збройних Сил України», «Ангели хоронителі України» та «Друг Героя».

Організаторами марафону слави виступили Ліґа українців Канади, Ліґа українок Канади, Спілка української молоді Канади.

Фото: Forum TV