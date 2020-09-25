В Канаді відбудеться марафон слави «Від криївок УПА до окопів АТО/ООС»

В Канаді відбудеться марафон слави «Від криївок УПА до окопів АТО/ООС»

Укрінформ
Українські громадські організації в Канаді проведуть 25 жовтня онлайн-марафон слави «Від криївок УПА до окопів АТО/ООС».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці події в Фейсбуці.

У програмі заходу - вітання колишніх вояків УПА та АТО/ООС, представників громади Канади, відеоматеріали про діяльність Ліґи українців Канади та Ліґи українок Канади, виступи співаків та музикантів з України та Канади.

Пряме включення з Торонто відбуватиметься на сторінці «Forum TV» у Фейсбуці та Ютубі. Початок о 12:00 EDT.

Під час програми відбудеться збірка на гуманітарні фонди допомоги Україні «Приятелі Збройних Сил України», «Ангели хоронителі України» та «Друг Героя».

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Організаторами марафону слави виступили Ліґа українців Канади, Ліґа українок Канади, Спілка української молоді Канади.

Фото: Forum TV

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